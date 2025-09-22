Gigante do Japão abre as primeiras unidades no Brasil e mira desbancar a Havan

Rede japonesa Daiso aposta em cultura pop e preços acessíveis para enfrentar expansão bilionária da Havan

Pedro Ribeiro - 22 de setembro de 2025

Havan ganha concorrente de peso. (Foto: Reprodução)

A chegada da Daiso Japan ao Brasil vem ganhando força e promete balançar o varejo popular.

A marca japonesa, conhecida por unir tradição e inovação, acaba de anunciar uma nova unidade em Blumenau (SC), dentro do Shopping H, reforçando sua estratégia de se consolidar como alternativa às grandes redes nacionais.

Com mais de cinco décadas de história e presença em 26 países, a Daiso aposta em um portfólio diferenciado: produtos de casa, beleza, papelaria, além de itens gastronômicos que remetem ao Japão, como noodles, biscoitos e temperos exclusivos.

Ao todo, já são 176 lojas em funcionamento no país, e o ritmo de expansão não deve parar por aí.

Do outro lado, a Havan, de Luciano Hang, prepara um movimento igualmente ousado: investir R$ 2 bilhões para inaugurar 200 megalojas até 2026.

A ofensiva inclui estados ainda inexplorados pela rede, o que mostra que o embate será em larga escala.

No campo de batalha, a Daiso aposta na experiência cultural e na singularidade dos produtos, enquanto a Havan mantém sua estratégia de gigantismo e presença nacional.

Para os consumidores, o resultado será um mercado mais competitivo, com novas opções de preço, estilo e serviços.

