Superando Argo, Onix e até o Mobi, carro se torna o 0 km mais barato do Brasil sendo encontrado a menos de R$ 70 mil

O Citroën C3 Live 1.0 2026 assumiu a liderança como o carro 0 km mais barato do Brasil ao ser oferecido por R$ 68.364,05 na modalidade para pessoas com deficiência (PCD).

O valor reduzido é possível graças à isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), desconto parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e bônus de fábrica. Para o público em geral, o preço promocional parte de R$ 74.990.

A queda faz o hatch francês superar rivais tradicionais como o Chevrolet Onix, que hoje parte de R$ 100 mil, e o Fiat Argo, reajustado para R$ 93.490.

Até mesmo o Fiat Mobi, que vinha sendo considerado um dos modelos mais acessíveis, fica atrás nessa disputa, com campanha nacional de R$ 68.990.

Disputa no segmento de entrada

O reposicionamento coloca o C3 diretamente na briga pelo consumidor que busca um carro 0 km mais barato.

Enquanto o Mobi aposta no tamanho reduzido e no uso urbano, o C3 tenta se diferenciar oferecendo mais espaço interno, pacote de equipamentos equilibrado e foco no custo-benefício.

Motor e desempenho

O Citroën C3 Live 1.0 vem equipado com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, flex, que entrega 75 cavalos de potência no etanol e torque de 10,7 kgfm. Acoplado ao câmbio manual de cinco marchas, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,1 segundos.

Consumo

De acordo com dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o hatch registra consumo de 9,3 km/l na cidade com etanol e 13,2 km/l com gasolina.

Com preços agressivos e reposicionamento estratégico, o Citroën C3 busca conquistar espaço entre os consumidores que procuram um carro acessível, entrando de vez na disputa com Mobi, Kwid, Onix e Argo.

