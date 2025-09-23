Anápolis entra em estado de emergência após decreto publicado por Márcio Corrêa

Medida vem em resposta à trágica morte de João Victor que sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado

Augusto Araújo - 23 de setembro de 2025

Centro Administrativo Ademar Santillo, sede do Poder Executivo de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

Depois de anunciar uma força-tarefa para retirada de fios irregulares em Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) publicou nesta terça-feira (22) o Decreto nº 52.238/2025, que coloca o município em situação de emergência por conta da fiação desordenada nos postes.

A medida vem em resposta à trágica morte de João Victor Gontijo, de 10 anos, que sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado na última sexta-feira (19). O caso gerou forte comoção e pressão para que providências fossem tomadas de forma imediata.

Com o decreto, todos os órgãos municipais passam a atuar sob a coordenação da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Semohpuma) para executar ações emergenciais e preventivas.

Entre as determinações está a remoção de fios de telefonia sem identificação ou que não estejam em uso, além da aplicação de multas previstas em legislações municipais.

O texto tem vigência inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. As despesas com as ações ficarão a cargo das próprias secretarias envolvidas.

Leia a íntegra do decreto.

Outras ações

Em entrevista ao Portal 6 na segunda, Márcio informou que um projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal para ampliar sanções contra empresas que descumprem normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paralelamente, anunciou que quatro equipes já começaram a atuar nas ruas para retirar fios baixos ou que apresentem risco à população. Denúncias podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura e pelo aplicativo Conecta Anápolis.

