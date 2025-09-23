Anápolis entra em estado de emergência após decreto publicado por Márcio Corrêa
Medida vem em resposta à trágica morte de João Victor que sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado
Depois de anunciar uma força-tarefa para retirada de fios irregulares em Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) publicou nesta terça-feira (22) o Decreto nº 52.238/2025, que coloca o município em situação de emergência por conta da fiação desordenada nos postes.
A medida vem em resposta à trágica morte de João Victor Gontijo, de 10 anos, que sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado na última sexta-feira (19). O caso gerou forte comoção e pressão para que providências fossem tomadas de forma imediata.
Com o decreto, todos os órgãos municipais passam a atuar sob a coordenação da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Semohpuma) para executar ações emergenciais e preventivas.
Leia também
Entre as determinações está a remoção de fios de telefonia sem identificação ou que não estejam em uso, além da aplicação de multas previstas em legislações municipais.
O texto tem vigência inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. As despesas com as ações ficarão a cargo das próprias secretarias envolvidas.
Leia a íntegra do decreto.
Outras ações
Em entrevista ao Portal 6 na segunda, Márcio informou que um projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal para ampliar sanções contra empresas que descumprem normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Paralelamente, anunciou que quatro equipes já começaram a atuar nas ruas para retirar fios baixos ou que apresentem risco à população. Denúncias podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura e pelo aplicativo Conecta Anápolis.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!