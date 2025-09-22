Prefeito de Anápolis publicará decreto para enquadrar Equatorial e promete multa por fios soltos em postes

Márcio Corrêa também convocou a população para formalizar denúncias apontando pontos críticos a serem resolvidos pelo Zap da Prefeitura

Samuel Leão - 22 de setembro de 2025

Márcio Corrêa fala sobre medidas a serem tomadas após morte de garoto por choque em fio desencapado. (Foto: Portal 6/ Equatorial)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou, nesta segunda-feira (22), uma série de medidas a serem tomadas em resposta à trágica morte de João Victor Gontijo, de apenas 10 anos, que sofreu um choque elétrico fatal após encostar em um fio desencapado, na última sexta-feira (19).

Em entrevista ao Portal 6, o chefe do Executivo revelou a atuação de quatro equipes, que vão realizar a retirada de fios baixos ou que apresentam risco seguindo as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Nós estamos chamando a atenção para essa situação desde o primeiro dia de mandato, desde o processo eleitoral. Nós já temos uma equipe trabalhando por aí, prevenindo os riscos dos cabos soltos devido à negligência da concessionária que detém a concessão desses postes. Mas não é competência do município fazer a gestão sobre esses cabos”, explicou.

Prefeito reforçou que diretrizes, conforme as Normas Brasileiras (NBR) e a regulamentação da Aneel, que é quem regula e fiscaliza a Equatorial, são usadas como norte para lidar com a situação. Além de convocar o Ministério Público (MPGO), também expressou que vai publicar um decreto emergencial colocando a cidade em situação de emergência para resolver pontos críticos.

“Também encaminharemos, para a Câmara dos Vereadores, um projeto de lei com novas sanções e novas multas, para que a gente possa ter um instrumento para cobrar e punir essas empresas que têm negligenciado seus serviços na cidade de Anápolis”, complementou.

Ainda nesse contexto, Márcio contou que quatro equipes já começarão a atuar na retirada de fios irregulares, convocando a população a formalizar denúncias no Zap da Prefeitura e no aplicativo Conecta Anápolis para que possam ter suas demandas atendidas pela força-tarefa.