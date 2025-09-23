Duas pessoas ficam feridas após acidente envolvendo caminhões, entre Nerópolis e Anápolis

Imagens registradas no local mostram a frente de um dos veículos completamente deformada

Davi Galvão - 23 de setembro de 2025

Colisão envolveu dois caminhões na GO-222. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na manhã desta terça-feira (23), em trecho da GO-222 entre Nerópolis e Anápolis.

Informações preliminares apontam que um caminhão amarelo perdeu o freio e desceu de ré pela pista, atingindo o outro de cor branca, onde estavam as vítimas.

Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente deformada.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram atendimento.

As vítimas apresentavam escoriações e ferimentos leves e estavam conscientes e orientadas.

Atualizações sobre o caso a qualquer momento.

