Duas pessoas ficam feridas após acidente envolvendo caminhões, entre Nerópolis e Anápolis
Imagens registradas no local mostram a frente de um dos veículos completamente deformada
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na manhã desta terça-feira (23), em trecho da GO-222 entre Nerópolis e Anápolis.
Informações preliminares apontam que um caminhão amarelo perdeu o freio e desceu de ré pela pista, atingindo o outro de cor branca, onde estavam as vítimas.
Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente deformada.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram atendimento.
As vítimas apresentavam escoriações e ferimentos leves e estavam conscientes e orientadas.
