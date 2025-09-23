Duas pessoas ficam feridas após acidente envolvendo caminhões, entre Nerópolis e Anápolis

Imagens registradas no local mostram a frente de um dos veículos completamente deformada

Davi Galvão Davi Galvão -
Colisão envolveu dois caminhões na GO-222. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na manhã desta terça-feira (23), em trecho da GO-222 entre Nerópolis e Anápolis.

Informações preliminares apontam que um caminhão amarelo perdeu o freio e desceu de ré pela pista, atingindo o outro de cor branca, onde estavam as vítimas.

Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente deformada.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram atendimento.

As vítimas apresentavam escoriações e ferimentos leves e estavam conscientes e orientadas.

Atualizações sobre o caso a qualquer momento.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

