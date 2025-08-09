Revelada identidade de motorista que morreu após colidir com carreta na GO-222, em Anápolis

Vítima se chocou com veículo de grande porte enquanto tentava acessar estrada vicinal às margens da pista

Da Redação - 09 de agosto de 2025

Carro capotou após ser jogado para fora da pista, na GO-222. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade do motorista que morreu após sofrer um grave acidente na manhã deste sábado (09), na GO-222, em trecho que passa por Anápolis.

Valdivino Rodrigues da Silva, de 71 anos, conduzia um Volkswagen Voyage pela rodovia, quando tentou acessar uma estrada vicinal às margens da pista.

Porém, neste momento acabou colidindo frontalmente com uma carreta, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o automóvel capotou e foi arremessado para fora da pista. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas, ao chegarem, apenas constataram o óbito.

A área foi isolada para o trabalho dos socorristas e para a realização da perícia, que vai apurar as circunstâncias exatas do acidente.

Já o condutor do caminhão, que ainda não foi identificado, não teria se ferido no incidente.

