Feirão de Empregos em Goiânia oferece mais de 2 mil vagas com benefícios

Campanha será voltada para pessoas com deficiências, que terão possibilidade de contratação imediata

Gabriella Pinheiro - 23 de setembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

Na próxima quinta-feira (25) e sexta-feira (26), Goiânia receberá mais uma edição do Feirão de Empregos. Desta vez, o evento será dedicado ao Setembro Verde — campanha de inclusão das pessoas com deficiência.

Realizado pela Secretaria da Retomada e pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) do Governo de Goiás, a ação acontece das 08h às 17h, na Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 2 mil vagas para diversos setores. Dentre elas, estão sendo ofertadas: 50 oportunidades para Auxiliar de Logística, 15 para Atendente de Lojas, 2 para Auxiliar de Expedição, 01 para Auxiliar de Produção e 100 para Atendente de Telemarketing.

Estão confirmadas a participação de 12 empresas, sendo seis em cada dia para as entrevistas — etapa que contará com intérprete de Libras para garantir acessibilidade.

As entrevistas acontecerão de forma presencial, com possibilidade de contratação imediata. Os salários variam de R$ 1.518 mil a R$ 2.001,68, além de benefícios.

Durante a ação, serão oferecidos serviços gratuitos, como emissão da Carteira do Autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Passaporte da Pessoa Idosa e doação de absorventes.

Além disso, os interessados poderão receber assessoria para elaboração do currículo. Para isso, é necessário levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!