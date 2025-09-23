Não é congelando: chef revela como guardar o frango na geladeira do jeito certo

Especialista ensina método diferente que promete preservar sabor e qualidade sem deixar cheiro forte e gosto pesado de carne

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quem pensa que o único jeito de conservar e armazenar o frango na geladeira é só jogar a peça no congelador vai acabar se surpreendendo.

Um chef especializado em técnicas de armazenamento viralizou nas redes sociais explicando que o segredo está em como o alimento é guardado na geladeira, sem precisar congelar.

Na gravação, ele mostra que a primeira dica é usar uma máquina de vácuo para retirar o ar da embalagem. Esse processo reduz a oxidação e impede que bactérias se proliferem rapidamente, mantendo a carne fresca por mais tempo.

Mas caso você não tenha condições de adquirir um aparelho como esse, ele trouxe um truque caseiro bem diferente do que se vê por aí na hora de armazenar a carne de frango.

O tutorial mostra que a outra indicação é colocar alguns dentes de alho e pedaços de gengibre dentro da sacola junto ao frango.

Esses ingredientes naturais têm propriedades antibacterianas que ajudam a preservar o sabor e a qualidade da carne por mais tempo.

O chef destaca que a temperatura da geladeira também é crucial: manter entre 0 °C e 4 °C garante maior segurança.

Assim, o frango pode permanecer macio e pronto para o preparo, evitando desperdícios e preservando o sabor original. Sem acumular mau cheiro e também aquela gosma que a carne da ave geralmente acumula.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

