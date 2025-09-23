Vendida no Mercado Livre por US$ 10,7 milhões, casa pré-molada será entregue em 30 dias

Diferente da obra tradicional, que pode levar meses ou até anos, esse tipo de moradia promete eficiência sem abrir mão da qualidade e do conforto

Pedro Ribeiro - 23 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal WJB Casas Pré-Fabricadas)

A casa pré-molada tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada por quem busca rapidez, praticidade e bom custo-benefício na hora de conquistar a casa própria.

O mercado de construção está em plena transformação e, hoje, opções como tiny houses, casas contêiner e até modelos minimalistas ganham espaço.

Mas o que chama atenção é a venda de uma casa pré-molada no Mercado Livre por US$ 10,7 milhões, com prazo de entrega de apenas 30 dias.

Esse modelo mostra como as soluções habitacionais modernas estão mudando a forma de pensar a construção. Diferente da obra tradicional, que pode levar meses ou até anos, a casa pré-molada promete eficiência sem abrir mão da qualidade e do conforto.

Vendida no Mercado Livre por US$ 10,7 milhões, casa pré-molada será entregue em 30 dias

A proposta inclui uma construção robusta e funcional, pensada para facilitar a instalação rápida. A estrutura chega semi-montada, o que acelera todo o processo.

No exterior, o revestimento é feito com placa cimentícia, garantindo durabilidade. Já no interior, o uso de placas de gesso proporciona acabamento limpo e moderno.

Estilo e design

O comprador pode optar por um modelo estilo chalé de telhado duas águas ou por uma versão minimalista. Essa flexibilidade é um atrativo a mais para quem deseja personalizar o imóvel sem perder tempo.

Especificações técnicas

A casa pré-molada conta com portas de entrada injetadas e portas internas para quartos e banheiro. As janelas de alumínio branco, com vidro inteiro e rejas, oferecem segurança e ventilação adequada.

Além disso, há ventiluz com mosquiteiro, ideal para garantir conforto térmico.

No pacote também estão incluídos materiais de instalação: canos de termofusão para água fria e quente, além de tubos e caixas para a rede elétrica. O teto de chapa trapezoidal e o forro de gesso completam a estrutura principal.

Itens adicionais inclusos

Entre os diferenciais estão a barra de cozinha tipo americana, mochetas para armários embutidos, um jogo de banheiro completo e até a pintura como brinde. Esses detalhes tornam a casa pré-molada ainda mais prática e pronta para uso.

Custos extras

Apesar de todos os benefícios, é importante lembrar que essa não é uma solução “chave na mão”. O valor não cobre a plateia de concreto, necessária para a instalação, nem o frete, que varia de acordo com a região.

A casa pré-molada vendida no Mercado Livre mostra como a construção moderna pode ser rápida, prática e eficiente. Em apenas 30 dias, é possível ter uma moradia de qualidade, com design moderno e acabamentos completos.

Essa tendência reforça como novas formas de morar estão ganhando força, oferecendo alternativas que unem agilidade e conforto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!