Morte de adolescente eletrocutada durante temporal em Goiânia gera comoção: “uma vida pela frente, cheia de sonhos”

Vítima estava no trajeto de volta do trabalho no momento em que ocorreu a descarga elétrica

Davi Galvão - 24 de setembro de 2025

Nathaly Rodrigues do Nascimento faleceu após sofrer uma descarga elétrica durante uma tempestade, em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)

A trágica morte da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de apenas 17 anos e vítima de um choque elétrico durante o forte temporal que caiu sobre Goiânia nesta terça-feira (23), gerou comoção nas redes sociais.

A Escola Estadual Maria Aparecida de Almeida, onde Nathaly cursava o segundo grau do ensino médio, lamentou a partida precoce da aluna, destacando a dedicação aos estudos, alegria contagiante e o espírito de companheirismo que cativava a todos.

Ainda, manifestou solidariedade aos familiares e amigos, desejando que possam encontrar em Deus conforto nesse momento difícil.

Nos comentários, internautas também expressaram o pesar e incredulidade ante o ocorrido.

“Que a mãe dessa linda moça sinta o meu abraço. Que tristeza ver uma garota com uma vida pela frente, cheia de sonhos, ter sua vida interrompida por irresponsabilidades de uma rede de energia”, disse uma.

“Oh meu Deus! Eu nem consegui dormir direito com essa notícia trágica da morte dessa menina, pobrezinha! Meus sentimentos a família”, escreveu outra usuária.

Amigos também postaram testemunhos no stories relembrando os momentos que compartilharam com Nathaly.

“Hoje me despeço de você com o coração apertado, mas também cheio de gratidão por ter tido a chance de compartilhar momentos ao seu lado. Sua presença ficará marcada na minha memória e no meu coração e sei que sua luz continuará viva em cada lembrança. Descanse em paz”, escreveu uma colega.

Em tempo

A fatalidade aconteceu por volta das 17h na Rua 20, bem no Centro da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo a Polícia Militar (PM), a adolescente, que morava em Bonfinópolis, estava no trajeto de volta do trabalho no momento em que ocorreu a descarga elétrica.

Testemunhas relataram que a vítima estava atravessando a rua quando entrou em contato com a fiação. Quando as autoridades chegaram no local, a energia ainda estava ligada.

Em nota, a Equatorial afirmou que está tomando todas as providências necessárias e que lamenta profundamente o acidente.

Confira a nota na íntegra:

“A Equatorial Goiás lamenta profundamente o acidente registrado durante o temporal desta terça-feira (23), em Goiânia. A companhia se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que prestará todo o suporte necessário.

Assim que tomou conhecimento do acidente, a Equatorial realizou as medidas de segurança necessárias. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A distribuidora acompanhará a apuração e seguirá prestando todo o apoio.

A companhia reforça as medidas de segurança, que vem comunicando, principalmente neste período de temporais:

Não se abrigar em marquises ou debaixo de árvores durante tempestades;

Ao identificar cabos caídos ao solo, manter distância e acionar imediatamente a Equatorial Goiás 0800 062 0196; ou o Corpo de Bombeiros (193);

Não fique próximo a postes de energia elétrica durante uma tempestade;

Desligar aparelhos da tomada e evitar o uso de equipamentos elétricos em locais molhados ou alagados;

Se avistar algum cabo no chão ou com risco de acidente, não se aproxime. Acione a Equatorial Goiás ou Corpo de Bombeiros imediatamente”

Confira também a íntegra da nota da Escola Estadual Maria Aparecida de Almeida:

É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Nathaly Rodrigues do Nascimento, estudante do 2º ano da EJA na Escola Estadual Maria Aparecida de Almeida.



Nathaly será sempre lembrada por sua dedicação aos estudos, sua alegria contagiante e o espírito de companheirismo que cativava a todos.



Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas, pedindo a Deus que conforte seus corações.

