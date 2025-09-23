Mulher morre eletrocutada durante temporal em Goiânia

Caso ocorreu ocorreu no Centro. Corpo de Bombeiros foi acionado

Paulo Roberto Belém - 23 de setembro de 2025

Mulher morreu enquanto a capital era atingida por um temporal. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de idade não divulgada, morreu na tarde desta terça-feira (23), após ser eletrocutada durante o forte temporal que caiu sobre Goiânia.

A fatalidade aconteceu por volta das 17h na Rua 20, bem no Centro da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Imagens as quais o Portal 6 teve acesso, mostram a vítima caída sobre o asfalto.

As primeiras informações dão conta de que a mulher teria sido atingida por um fio de alta tensão.

O objeto teria caído sobre a via, a atingindo enquanto ela atravessava a rua durante a chuva.

Mais informações a qualquer momento.