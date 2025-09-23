Mulher morre eletrocutada durante temporal em Goiânia
Caso ocorreu ocorreu no Centro. Corpo de Bombeiros foi acionado
Uma mulher, de idade não divulgada, morreu na tarde desta terça-feira (23), após ser eletrocutada durante o forte temporal que caiu sobre Goiânia.
A fatalidade aconteceu por volta das 17h na Rua 20, bem no Centro da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado.
Imagens as quais o Portal 6 teve acesso, mostram a vítima caída sobre o asfalto.
As primeiras informações dão conta de que a mulher teria sido atingida por um fio de alta tensão.
O objeto teria caído sobre a via, a atingindo enquanto ela atravessava a rua durante a chuva.
Mais informações a qualquer momento.
