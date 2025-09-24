Nota Zero para a Prefeitura de Anápolis pela fiscalização do viaduto do Recanto do Sol

Para a Prefeitura de Anapolis pela fiscalização absolutamente negligente da obra do viaduto do Recanto do Sol. O desabamento do muro de contenção na terça-feira (23) é a prova cabal dessa incompetência administrativa que beira o criminoso.
Em uma obra de R$ 40 milhões que já acumula quase dois anos de atraso, é inaceitável que a fiscalização municipal não tenha identificado que a única sustentação do muro eram frágeis escoras de madeira, uma situação de risco evidente que qualquer engenheiro atento detectaria em uma inspeção básica.
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.
