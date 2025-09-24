Nota Zero para a Prefeitura de Anápolis pela fiscalização do viaduto do Recanto do Sol

Fiscalização municipal não tenha identificado que a única sustentação do muro eram frágeis escoras de madeira

Viaduto do Recanto do Sol em construção. (Fotos fornecidas ao Portal 6)

Nota Zero

Para a Prefeitura de Anapolis pela fiscalização absolutamente negligente da obra do viaduto do Recanto do Sol. O desabamento do muro de contenção na terça-feira (23) é a prova cabal dessa incompetência administrativa que beira o criminoso.

Em uma obra de R$ 40 milhões que já acumula quase dois anos de atraso, é inaceitável que a fiscalização municipal não tenha identificado que a única sustentação do muro eram frágeis escoras de madeira, uma situação de risco evidente que qualquer engenheiro atento detectaria em uma inspeção básica.

