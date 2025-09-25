Conheça a planta que é capaz de produzir ouro e tem cultivo em casa liberado

Cientistas identificam plantas que extraem metais preciosos do solo e surpreendem especialistas

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: CNA / Wendersomm Araújo / Trilux / Agência Brasil)

A descoberta parece ficção científica, mas é ciência comprovada: algumas plantas conseguem acumular metais preciosos em seus tecidos.

Espécies como a mostarda indiana e o eucalipto têm chamado a atenção de pesquisadores por absorverem ouro do solo, sem exigir processos de mineração tradicionais.

O fenômeno é conhecido como fitoextração. As raízes captam partículas microscópicas de metais presentes em solos ricos em minerais.

Essas substâncias se concentram nas folhas e caules, permitindo a coleta posterior. Em laboratório, é possível separar os metais de forma segura e reaproveitá-los.

A mostarda indiana (Brassica juncea) e algumas variedades de espécies de eucalipto são exemplos notáveis. Elas prosperam em solos com pequenas concentrações de ouro e outros metais, absorvendo-os gradualmente.

O cultivo é legal e pode ser feito em jardins, estufas ou quintais, desde que o solo contenha os minerais necessários.

Além do interesse econômico, essa técnica tem um grande valor ambiental. Áreas de mineração abandonadas e terrenos contaminados podem ser “limpos” pelas plantas, que retiram metais pesados e ajudam a recuperar o ecossistema.

Pesquisadores enxergam no processo uma alternativa de baixo impacto à mineração tradicional. Embora não transforme quintais em minas de ouro instantâneas, a fitoextração abre caminho para métodos de recuperação de metais mais verdes e lucrativos.

