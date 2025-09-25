Dois alunos morrem e três ficam feridos em tiroteio dentro de escola em Sobral

Criminosos dispararam contra estudantes durante o intervalo; governador envia reforço policial a Sobral

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um ataque a tiros dentro da Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, deixou dois alunos mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (25).

As vítimas estavam no pátio quando foram atingidas. Os disparos partiram da calçada da instituição, atravessando o portão e atingindo os adolescentes.

Os estudantes mortos foram identificados como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio. Outros três foram socorridos por equipes do Samu e levados a uma unidade de saúde.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

Investigação em andamento

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que mobilizou policiais civis e militares para tentar localizar os suspeitos. O governador Elmano de Freitas enviou a cúpula da segurança para Sobral e se manifestou:

“Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”.

A Secretaria da Educação do Ceará lamentou o episódio e suspendeu as aulas na escola até sexta-feira (26). Psicólogos da Coordenadoria Regional vão dar suporte à comunidade escolar no retorno das atividades.

De acordo com informações apuradas pela imprensa local, a polícia encontrou droga, balança de precisão e embalagens com uma das vítimas, elemento que pode ajudar a investigação sobre a motivação e autoria do crime.

Contexto de violência

O ataque ocorreu durante o intervalo, quando havia grande concentração de estudantes no pátio.

A tragédia reacende a preocupação com a violência em escolas de Sobral. Em 2022, outro estudante morreu em circunstâncias semelhantes após disparos dentro de uma sala de aula.

De acordo com a imprensa local, a polícia também encontrou droga, balança de precisão e embalagens com uma das vítimas do tiroteio, o que pode ajudar a direcionar a investigação sobre motivação e autoria do crime (Terra).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias.