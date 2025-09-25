“Ilhas” surgem no lago do parque Onofre Quinan e Prefeitura de Anápolis explica situação

Assoreamento do corpo d'água, já em fase avançada, chega a tal ponto de aparentar se tratar de uma ilha enlameada

Samuel Leão - 25 de setembro de 2025

“Ilhas” têm surgido no lago devido a processo de assoreamento. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

Um morador de Anápolis, durante uma corrida pelo Parque Onofre Quinan, registrou uma cena inusitada: uma “ilha” se formando no meio do lago. Apesar da descrição feita por ele, na realidade, o cenário representa um problema.

O assoreamento do corpo d’água, já em fase avançada, chega a tal ponto de aparentar se tratar de uma ilha enlameada, já com mato nascendo sobre as águas.

A situação advém de um problema antigo: o escoamento de resíduos sólidos e lama para tal parque. Ao final do último ano, jornalistas do Portal 6 chegaram a acompanhar a atuação de máquinas, tais como escavadeiras, para retirar o excesso de terra e lama.

Com a aproximação do retorno definitivo da época de chuvas, surge a preocupação com a redução da capacidade de armazenamento do reservatório, que pode acabar transbordando e inviabilizando o uso do parque, também conhecido como Central Parque.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e solicitou esclarecimentos. Em resposta, a gestão informou já ter ciência da situação, e ainda expressou que uma empresa para realizar o desassoreamento está em processo de contratação.

Confira a nota completa abaixo:

A Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente informa que o processo para contratação da empresa responsável pelo desassoreamento completo das lagoas do Parque Onofre Quinan, bem como do canal do Córrego Antas e seus afluentes, cuja sedimentação ao longo dos anos resultou na formação das chamadas “ilhas”, encontra-se em fase final de tramitação.

Trata-se de um fenômeno natural de acúmulo de sedimentos, já devidamente diagnosticado, para o qual a atual gestão está adotando todas as medidas necessárias visando à correção e à restauração das condições hidráulicas e ambientais da área.

CHAMOU ATENÇÃO 🌱 “Ilhas” surgem no lago do parque Onofre Quinan e Prefeitura de Anápolis explica situação Leia: https://t.co/XwO5Ae5eDT pic.twitter.com/TJHPBSICTB — Portal 6 (@portal6noticias) September 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!