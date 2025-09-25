Malas com rodinhas estão proibidas e viajantes devem se adaptar, define lei

Regras recém-aprovadas mudam completamente a forma de transportar bagagem em destino europeu histórico

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil

Uma das cidades mais visitadas do Mar Adriático, Dubrovnik, na Croácia, decidiu impor mudanças drásticas a viajantes para manter sua identidade histórica. Uma nova lei obrigou turistas a rever hábitos de viagem e repensar a forma de carregar bagagens, as famosas malas de rodinhas.

Moradores relataram incômodo constante com o ruído das rodinhas sobre as pedras seculares do centro histórico. O som, repetido dia e noite, afetava o descanso e a tranquilidade local.

Para proteger o patrimônio tombado pela UNESCO, a prefeitura anunciou a proibição do uso de malas com rodinhas nas ruas antigas. O objetivo é reduzir a poluição sonora e preservar a experiência de quem vive ali.

Viajantes ainda podem levar suas malas tradicionais, mas precisam carregá-las manualmente desde a entrada da cidade até o hotel ou apartamento.

Para facilitar, muitos hotéis agora oferecem transporte especializado. O visitante entrega a bagagem em pontos autorizados, e a equipe cuida do traslado até o quarto, evitando desconfortos e garantindo respeito às normas.

A medida visa integrar um novo plano maior e ajustado de gestão turística. A cidade já limita a chegada de navios de cruzeiro e a quantidade de visitantes simultâneos, buscando equilíbrio entre economia e qualidade de vida.

Autoridades do governo afirmam que a iniciativa reforça a valorização da história local e incentiva uma experiência de viagem mais consciente. Para quem pretende visitar, a recomendação é simples: planejamento é essencial.

Conheça um pouco mais desse lugar incrível:

