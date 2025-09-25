Marca asiática de automóveis prepara chegada ao Brasil em parceria com a Caoa

Três modelos inéditos devem ser apresentados ainda este ano e começar a ser vendidos em 2026

25 de setembro de 2025

Uma das fabricantes de automóveis mais conhecidas do mundo está prestes a desembarcar no Brasil.

A Caoa, parceira da Chery desde 2017 e responsável pelas operações da montadora no país, fechou um acordo com a gigante chinesa Changan para lançar três veículos inéditos no mercado brasileiro.

De acordo com informações da Autoesporte, a estreia oficial da marca e o anúncio da parceria devem ocorrer em novembro deste ano, durante o Salão do Automóvel de São Paulo — evento bianual que é uma das maiores vitrines do setor no mundo. Já o início das vendas está previsto para abril de 2026.

Quais modelos chegam primeiro?

Entre os primeiros lançamentos da nova parceria, o público poderá contar com duas opções de SUV da linha Uni. O destaque é o Changan Unit-T, modelo que será o carro-chefe da marca no Brasil.

Com 4,5 metros de comprimento e motor 1.5 turbo de 188 cv e 299 nm, ele se posiciona acima do Toyota Corolla Cross em tamanho e promete oferecer espaço aliado a bom desempenho.

Outro SUV esperado é o Changan CS75 Plus, de porte médio, que aposta em design arrojado e alta tecnologia. Ambos já foram vistos em testes no território nacional e deverão ser montados na fábrica da Caoa em Anápolis.

E o modelo elétrico?

Além das versões a combustão, o consumidor brasileiro também terá uma opção elétrica.

O Avatr 11 é um SUV 100% elétrico, com autonomia superior a 800 km na versão BEV e mais de 1.000 km na configuração EREV, equipada com extensor de alcance híbrido.

Expansão da Caoa

A parceria com a Changan chega em um momento de expansão estratégica para a Caoa no Brasil.

O acordo não altera a relação da companhia com a Chery, que segue operando de forma independente, já que as duas marcas são concorrentes diretas no mercado chinês.

Especialistas avaliam que a iniciativa deve ampliar a autonomia da Caoa no país, permitindo maior diversificação de portfólio e reforçando sua presença no disputado mercado automotivo brasileiro.

