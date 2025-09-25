Não é o da Inglaterra: valor da fortuna do rei mais rico do mundo é divulgado

Patrimônio diversificado da majestade surpreende por valor, abrangência e impacto no cenário econômico mundial

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Reprodução / Youtube)

Um nome distante da realeza britânica domina a lista dos monarcas mais abastados de rico de todo o planeta.

Avaliado em cerca de US$ 43 bilhões (cerca de R$ 238 bilhões), o rei Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, da Tailândia, lidera com folga o ranking de maiores fortunas reais existentes, combinando herança histórica e investimentos estratégicos.

A literatura econômica da região explica que desde 2016, quando assumiu o trono após a morte do pai, Bhumibol Adulyadej, Rama X administra pessoalmente os bens da Coroa.

E essa decisão garantiu controle direto sobre um patrimônio estimado em milhares de imóveis, participações empresariais e ativos que se expandem continuamente.

Entre os bens conhecidos, destacam-se 17 mil propriedades em Bangkok, 38 jatos particulares, mais de 300 carros de luxo e 52 embarcações cerimoniais. Além disso, o monarca detém ações em setores estratégicos da economia tailandesa, como bancos, cimento, telecomunicações e energia.

Os analistas econômicos apontam que sua fortuna não se limita à ostentação. Os investimentos em grandes empreendimentos imobiliários e em empresas de peso fazem do rei uma figura influente no desenvolvimento econômico da Tailândia, fortalecendo sua presença nos principais setores produtivos.

Educado em academias militares internacionais, Rama X é lembrado tanto por sua disciplina quanto por um estilo de vida que desperta críticas. Em 2020, protestos questionaram o controle direto dos ativos da Coroa e a transparência das finanças reais, mas nada diminuiu seu domínio.

Mesmo em meio às controvérsias, a herança cultural da monarquia tailandesa permanece forte e muito crescente. Palácios, embarcações e rituais reforçam a tradição, enquanto sua impressionante fortuna garante a ele um lugar de destaque como o monarca mais rico do mundo.

Confira um pouco sobre a vida de luxo do rei:

