Novo concurso público é lançado em Goiás com mais de 1,2 mil vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Oportunidades são voltadas a cargos em diferentes áreas, considerando os possuidores de nível médio e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Planaltina de Goiás fica localizada no Entorno do DF. (Foto: Prefeitura de Planaltina de Goiás)

O edital do concurso público da Prefeitura de Planaltina de Goiás, que visa selecionar interessados em integrar o quadro de servidores da cidade do Entorno do DF, pagando, para tal, remuneração de até R$ 9.515,24 já foi publicado.

Serão ofertadas 1.240 vagas para início imediato e formação do cadastro reserva, voltadas a cargos em diferentes áreas, considerando os possuidores de nível médio e superior de escolaridade.

As oportunidades incluem as para a área de fiscalização, com chances para Fiscal de Trânsito e Transporte, Fiscal Ambiental, Fiscal de Serviços Públicos e Fiscal de Tributos.

Também há vagas para professor, nas áreas das Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Intérprete/Libras, Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia.

Encerrando as ofertas, há chances para Assistente Social, Monitor da Educação Básica, Nutricionista, Agente Comunitário de Saúde em diferentes ESF’s e Médico Especialista em Neurologia.

As inscrições serão abertas no dia 27 de outubro e se estenderão até o dia 04 de dezembro. O processo estará disponível no site do Instituto ACCESS, que poderá ser acessado clicando aqui.

Será cobrada taxa de inscrição de R$ 47 para o nível médio e R$ 68 para o nível superior. Também será possível solicitar a isenção desses valores, dentro do período regulamentado, mediante cumprimento de exigências específicas.

As vagas são destinadas à ampla concorrência, a pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

Integrarão o processo provas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório, prevista para ocorrer em 11 de janeiro de 2026.

De acordo com as normas, o certame também contará com provas discursivas para os cargos de nível superior, de natureza eliminatória e classificatória; e análise de títulos apenas para candidatos de nível superior, com finalidade exclusivamente classificatória.

Os detalhes constam na íntegra do edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.