Paraquedista da Aeronáutica cai em fios de alta tensão da Equatorial, em Anápolis
Incidente provocou a interrupção de energia em parte da região, conforme moradores
Um paraquedista da Aeronáutica passou por um susto na noite desta quinta-feira (25) ao cair sobre a rede de alta tensão da Equatorial, no Bairro São Sebastião, em Anápolis.
Apesar da gravidade da ocorrência, ele não se feriu. O incidente provocou a interrupção de energia em parte da região.
Um ônibus que passava pelo local parou embaixo da fiação para ajudar no resgate.
Uma ambulância do Exército também esteve no local e socorreu o militar.
Até 23h, técnicos da Equatorial continuavam trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na área afetada.
