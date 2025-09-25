Paraquedista da Aeronáutica cai em fios de alta tensão da Equatorial, em Anápolis

Incidente provocou a interrupção de energia em parte da região, conforme moradores

Da Redação - 25 de setembro de 2025

Caso chamou atenção. (Imagem: Captura de tela)

Um paraquedista da Aeronáutica passou por um susto na noite desta quinta-feira (25) ao cair sobre a rede de alta tensão da Equatorial, no Bairro São Sebastião, em Anápolis.

Apesar da gravidade da ocorrência, ele não se feriu. O incidente provocou a interrupção de energia em parte da região.

Um ônibus que passava pelo local parou embaixo da fiação para ajudar no resgate.

Uma ambulância do Exército também esteve no local e socorreu o militar.

Até 23h, técnicos da Equatorial continuavam trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na área afetada.

