São Silvestre 2025: inscrições para a 100ª edição da corrida de rua em SP já estão abertas

Evento histórico terá 50 mil vagas, percurso de 15 km, três tipos de kits e largadas escalonadas em São Paulo.

Pedro Ribeiro - 25 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Instagram)

As inscrições para a 100ª Corrida Internacional de São Silvestre começaram nesta quinta-feira (25), marcando uma edição especial que celebra o centenário da prova mais tradicional do atletismo de rua no Brasil.

O evento será realizado em 31 de dezembro de 2025, em São Paulo, e deve reunir milhares de atletas profissionais e amadores.

A prova mantém o tradicional percurso de 15 km, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente à Fundação Cásper Líbero, no número 900.

Valores e opções de kits

A organização disponibilizou três modelos de inscrição:

Kit Geral – Camiseta, sacola, medalha e número de peito custará R$ 319,90

– Camiseta, sacola, medalha e número de peito custará Kit Centenário – Camiseta + camiseta finisher, pin comemorativo, sacola, medalha e número de peito custará R$ 439,90

– Camiseta + camiseta finisher, pin comemorativo, sacola, medalha e número de peito custará Kit Premium – Camiseta + camiseta finisher, pin comemorativo, corta-vento, boné, sacola, medalha e serviços exclusivos na Expo e na Arena da prova custará R$ 990,90

Todos os kits podem ser parcelados em até 4 vezes no cartão de crédito. As taxas de serviço não estão incluídas nos valores.

Pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto sobre o valor do Kit Geral. O benefício não se aplica às opções Centenário ou Premium.

Retirada dos kits

A entrega dos kits será feita na Expo São Silvestre, entre os dias 27 e 30 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Horários de largada

A prova terá largadas escalonadas no dia 31 de dezembro:

07h25 – Pelotão PCDs (Cadeirantes – CAD)

07h40 – Pelotão Elite A/B (Feminino)

08h05 – Pelotão Elite A/B (Masculino)

08h06 – Pelotão PCDs (demais modalidades)

08h08 – Pelotão Premium (Feminino e Masculino)

08h10 – Pelotão Geral (Feminino e Masculino)

Como se inscrever

As inscrições estão disponíveis pelo site oficial da Ticket Sports:

👉 Clique aqui para se inscrever

Uma edição histórica

Criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, a São Silvestre se transformou em um ícone do esporte brasileiro e mundial. Em 2025, a corrida chega à sua 100ª edição, consolidada como símbolo de superação e celebração de fim de ano.

A expectativa é de recorde de público, com 50 mil atletas inscritos, reunindo corredores de elite e milhares de amadores que sonham em cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias.