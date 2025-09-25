São Silvestre 2025: inscrições para a 100ª edição da corrida de rua em SP já estão abertas
Evento histórico terá 50 mil vagas, percurso de 15 km, três tipos de kits e largadas escalonadas em São Paulo.
As inscrições para a 100ª Corrida Internacional de São Silvestre começaram nesta quinta-feira (25), marcando uma edição especial que celebra o centenário da prova mais tradicional do atletismo de rua no Brasil.
O evento será realizado em 31 de dezembro de 2025, em São Paulo, e deve reunir milhares de atletas profissionais e amadores.
A prova mantém o tradicional percurso de 15 km, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente à Fundação Cásper Líbero, no número 900.
Valores e opções de kits
A organização disponibilizou três modelos de inscrição:
- Kit Geral – Camiseta, sacola, medalha e número de peito custará R$ 319,90
- Kit Centenário – Camiseta + camiseta finisher, pin comemorativo, sacola, medalha e número de peito custará R$ 439,90
- Kit Premium – Camiseta + camiseta finisher, pin comemorativo, corta-vento, boné, sacola, medalha e serviços exclusivos na Expo e na Arena da prova custará R$ 990,90
Todos os kits podem ser parcelados em até 4 vezes no cartão de crédito. As taxas de serviço não estão incluídas nos valores.
Pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto sobre o valor do Kit Geral. O benefício não se aplica às opções Centenário ou Premium.
Retirada dos kits
A entrega dos kits será feita na Expo São Silvestre, entre os dias 27 e 30 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Horários de largada
A prova terá largadas escalonadas no dia 31 de dezembro:
- 07h25 – Pelotão PCDs (Cadeirantes – CAD)
- 07h40 – Pelotão Elite A/B (Feminino)
- 08h05 – Pelotão Elite A/B (Masculino)
- 08h06 – Pelotão PCDs (demais modalidades)
- 08h08 – Pelotão Premium (Feminino e Masculino)
- 08h10 – Pelotão Geral (Feminino e Masculino)
Como se inscrever
As inscrições estão disponíveis pelo site oficial da Ticket Sports:
Uma edição histórica
Criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, a São Silvestre se transformou em um ícone do esporte brasileiro e mundial. Em 2025, a corrida chega à sua 100ª edição, consolidada como símbolo de superação e celebração de fim de ano.
A expectativa é de recorde de público, com 50 mil atletas inscritos, reunindo corredores de elite e milhares de amadores que sonham em cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista.
