Corrida de rua em Goiânia vai oferecer cerveja para quem cruzar a linha de chegada

Evento acontece em novembro e desafia atletas a beber um copo a cada volta completada durante a prova

Natália Sezil - 07 de setembro de 2025

Beer Mile promete unir chopp e corrida de rua em um único evento. (Foto: Divulgação)

Imagine beber um copo de chopp a cada volta completada em uma corrida de rua – tudo parte obrigatória do percurso. É essa a experiência que corredores poderão aproveitar em Goiânia no dia 08 de novembro.

A união inusitada é uma proposta da Lado Leste Cervejaria, que já testou o formato no último ano e resolveu repetir a dose. Na verdade, a ideia vem dos Estados Unidos, onde a Beer Mile já acontecia em pistas de atletismo.

Em terras goianienses, a iniciativa acontece no meio da rua, com o percurso demarcado por cones e grades.

A proposta é a seguinte: o atleta bebe 250 ml de chopp e corre uma volta, o equivalente a 400 metros. A cada volta, ele bebe mais um copo.

A distância total é de 1,6 km, ou seja: o corredor que completar o percurso terá bebido um litro de chopp ao final da corrida.

O evento acontece em baterias divididas por sexos, com no máximo 20 atletas cada. O vencedor de cada bateria ganha um troféu. Todos os participantes que completarem a distância ganham uma medalha.

João Neto, idealizador da iniciativa, contou ao portal Centro Norte que medidas serão tomadas para que a experiência seja segura. Segundo ele, a ação contará com Seguro Atleta, ambulância e equipes de segurança.

Serão 200 vagas. As inscrições abrem no dia 15 de setembro e devem ser realizadas online, pelo site da Sport Timer. Ainda não há informações sobre valores.

