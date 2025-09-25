UFG cancela concurso público que estava ofertando mais de 20 vagas

Inscrições estavam programadas para ocorrer entre 26 de setembro e 15 de outubro, com taxas que variavam de R$ 60 a R$ 240

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Reitoria UFG, em Goiânia. (Foto: Jordana Viana/Portal 6)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) cancelou o concurso público que havia sido anunciado para preencher 22 vagas no cargo de Professor do Magistério Superior.

As oportunidades seriam destinadas a diferentes áreas do conhecimento, como Geotecnia, Materiais de Construção, Processos Construtivos, Música, Filosofia, Medicina, Bioquímica, Fisiologia Vegetal, Matemática, Segurança Pública, Tecnologia da Informação, Serviço Social e Marketing.

O edital previa regime de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85.

As inscrições estavam programadas para ocorrer entre 26 de setembro e 15 de outubro de 2025, com taxas que variavam de R$ 60 a R$ 240.

O processo seletivo incluiria provas escrita ou teórico-prática, didática, defesa de memorial e prova oral para a classe de titular-livre.

De acordo com portais especializados em concursos, a decisão pelo cancelamento foi motivada pela necessidade de reavaliar os recursos financeiros da instituição, já que a limitação orçamentária comprometia a realização de novos certames.

A UFG também teria constatado que a demanda por docentes em algumas áreas não justificava a abertura de tantas vagas simultaneamente.

Outro fator considerado foi a adequação às normas legais e administrativas. A universidade avaliou que seria essencial suspender o concurso até que todos os procedimentos previstos estivessem devidamente cumpridos, assegurando a conformidade do processo.

