Calor ou chuva? Veja a previsão do tempo para o final de semana em Goiás

Cimehgo indica predomínio de sol pela manhã, com temperaturas amenas, e calor intenso à tarde, principalmente nas regiões Norte e Leste do estado

Samuel Leão - 26 de setembro de 2025

Imagem aérea do céu aberto em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

O final de semana em Goiás promete ser de tempo instável, com a continuidade de chuvas e temperaturas elevadas em diversas regiões. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que projeta um cenário de atenção para os próximos dias, especialmente em relação à umidade do ar.

Para o sábado (27), o boletim da Cimehgo indica predomínio de sol pela manhã, com temperaturas amenas, e calor intenso à tarde. A umidade relativa do ar fica em nível de atenção, na faixa dos 30%, exigindo cuidados da população, como hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

As temperaturas mínimas em Goiás devem variar entre 19 °C e 22 °C, enquanto as máximas podem atingir até 38 °C em regiões como o Norte e Oeste goiano, conforme detalhado para cidades como Porangatu, que terá variações entre 22 °C e 38 °C, e Jataí, de 19 °C até 35 °C.

A frente fria que influenciou Goiás durante a última semana perde intensidade, mas a possibilidade de ocorrência de chuvas ainda se mantém, embora em menor volume.

Em Goiânia, a previsão aponta para sol com pancadas de chuva, com a temperatura máxima podendo atingir os 33 °C. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 95%.

Situação similar é esperada para Anápolis, onde o sol também deve predominar, mas com possibilidade apenas de pancadas isoladas, e temperaturas máximas em torno de 30 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!