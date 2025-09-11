Previsão do tempo: temperaturas em Goiás devem ultrapassar os 40 °C nesta sexta-feira (12)

Cimehgo ainda emitiu um alerta para a umidade relativa do ar, que estará abaixo de 12%

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Sem trégua no calorão. As temperaturas em Goiás devem permanecer elevadas ao longo desta sexta-feira (12), podendo ultrapassar os 40 °C em algumas localidades.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e aponta que a região Oeste deve atingir os 41 °C, maior média prevista para o dia. Na sequência vem a Norte, com 39 °C, seguida pelo Centro, com 38 °C. As regiões Sul e Sudoeste aparecem com 37°C e a Leste com 36 °C.

Com relação aos municípios, as temperaturas máximas mais elevadas no estado foram registradas em Porangatu, com 39 °C. Logo depois aparecem Araguapaz, com 38 °C, e Itumbiara, Jataí e Aruanã, todas marcando 37 °C.

Na sequência, estão Rio Verde, Santa Helena, Montes Claros, Iporá, Palmeiras de Goiás e Palminópolis, que registraram 36 °C. Já Goiandira, Ouvidor, Mineiros, Morrinhos, Caiapônia, São João da Paraúna, Doverlândia, Rubiataba e Pirenópolis atingiram 35 °C. Três Ranchos, Ipameri, Cocalzinho, Firminópolis e Caldas Novas chegaram a 34 °C.

Luziânia, Formosa e Flores de Goiás alcançaram 33 °C. Um pouco abaixo aparece Cristalina e Alto Paraíso de Goiás, que marcaram 32 °C.

Em Goiânia, os termômetros devem ficar entre 20 °C e 37 °C, enquanto em Anápolis a variação será entre 19 °C e 33 °C.

Não há previsão de chuvas em nenhuma parte do estado. O Instituto ainda emitiu um alerta para a umidade relativa do ar, que estará abaixo de 12%.

