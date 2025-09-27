Alerta extremo da Defesa Civil assusta moradores de Goiás

Notificação de teste surpreendeu a população com barulho estrondoso e gerou reações nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Moradores de Goiânia, Itumbiara, Formosa, cidade de Goiás e municípios vizinhos foram surpreendidos neste sábado (27) com um alerta extremo disparado pela Defesa Civil Nacional diretamente nos celulares.

A notificação, que faz parte da fase final de implantação do sistema Defesa Civil Alerta, assustou a população porque apareceu de forma intrusiva: a mensagem saltou na tela acompanhada de uma sirene estrondosa, mesmo com o celular em modo silencioso e com a tela desligada.

Nas redes sociais, muitos goianos relataram o susto. “Me senti em Israel, recebendo alerta de mísseis do Irã. Mas é só a Defesa Civil de Goiás testando o coração do goiano mesmo”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outro contou: “Mano, eu assistindo um filme de terror e do nada esse alerta da Defesa Civil aqui em Goiás. Quase fui de arrasta pelo susto”.

Teve também quem reclamasse do volume alto: “Acabando com o barulho ESTRONDOSO de teste de alerta da Defesa Civil, pqp Goiás”.

Entenda

Apesar da surpresa, o aviso não indicava perigo real. Foi apenas um teste do novo sistema, criado pelo Governo Federal em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério das Comunicações, que passa a operar em todo o estado a partir de outubro.

A ideia é que, em situações de risco — como chuvas intensas, alagamentos e incêndios florestais —, a população seja avisada imediatamente.

O recurso é gratuito, não exige cadastro, funciona em celulares Android e iOS lançados a partir de 2020 e requer apenas sinal de telefonia 4G ou 5G.

Para o Corpo de Bombeiros de Goiás, trata-se de um avanço fundamental.

“Prevenir é salvar vidas. Esse sistema vai permitir que a população seja alertada de forma direta e imediata, garantindo mais segurança em situações de risco”, destacou o Comandante de Operações de Defesa Civil, Coronel Pedro Carlos Borges de Lira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!