Cliente chegou a fugir, mas foi localizado horas depois pela Polícia Militar

Homem da calcinha e vibrador se recusa a pagar conta em motel na saída de Pirenópolis e agride funcionária
Imagem mostra homem e itens usados por ele. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta sexta-feira (26) foi marcada por uma cena inusitada em um motel localizado às margens da GO-431, na saída de Pirenópolis.

Um homem que usava calcinha e havia adquirido um vibrador se recusou a pagar a conta e acabou agredindo uma funcionária do estabelecimento.

De acordo com a comanda de consumo, ele adquiriu diversos itens eróticos, incluindo prótese, preservativo, calcinha e até o acessório conhecido como “xana louca”.

O valor da conta ultrapassava R$ 200, mas o cliente tentou deixar o local sem quitar a despesa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o estabelecimento, onde a gerência apresentou as imagens das câmeras de segurança.

Os registros confirmam que, além de tentar sair sem pagar, o homem chegou a arrombar a porta de um dos quartos e constranger a funcionária.

Horas depois, o rapaz acabou localizado em Corumbá de Goiás. Ele deve responder pelos crimes de lesão corporal, dano patrimonial e constrangimento ilegal.

