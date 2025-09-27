Homem da calcinha e vibrador se recusa a pagar conta em motel na saída de Pirenópolis e agride funcionária

Cliente chegou a fugir, mas foi localizado horas depois pela Polícia Militar

Da Redação - 27 de setembro de 2025

Imagem mostra homem e itens usados por ele. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta sexta-feira (26) foi marcada por uma cena inusitada em um motel localizado às margens da GO-431, na saída de Pirenópolis.

Um homem que usava calcinha e havia adquirido um vibrador se recusou a pagar a conta e acabou agredindo uma funcionária do estabelecimento.

De acordo com a comanda de consumo, ele adquiriu diversos itens eróticos, incluindo prótese, preservativo, calcinha e até o acessório conhecido como “xana louca”.

O valor da conta ultrapassava R$ 200, mas o cliente tentou deixar o local sem quitar a despesa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o estabelecimento, onde a gerência apresentou as imagens das câmeras de segurança.

Os registros confirmam que, além de tentar sair sem pagar, o homem chegou a arrombar a porta de um dos quartos e constranger a funcionária.

Horas depois, o rapaz acabou localizado em Corumbá de Goiás. Ele deve responder pelos crimes de lesão corporal, dano patrimonial e constrangimento ilegal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!