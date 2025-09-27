“Me sinto em casa”, diz juíza que se casou em cerimônia comunitária kalunga na Chapada dos Veadeiros

Magistrada e o companheiro celebraram a união ao lado de outros 45 casais

Imagem mostra juíza Isabela Rebouça e empresário Erik Leoni. (Foto: Agnes Santos/ TJGO)

Acolhimento. Para a juíza Isabela Rebouças Maia, essa é a palavra que define o casamento com o empresário Erik Leoni, realizado em uma cerimônia comunitária kalunga, em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros.

Ocorrida na última quinta-feira (25), a união fez parte do Projeto Raízes Kalungas – Justiça e Cidadania, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), e reuniu outros 45 casais.

Em entrevista ao O Popular, ela afirmou que escolheu a cidade após algumas experiências pessoais e em decorrência do envolvimento com a comunidade quilombola.

A decisão de participar de um casamento coletivo surgiu de forma espontânea, durante uma reunião na comarca do tribunal na cidade, onde ela atua há seis meses.

“É minha primeira comarca, e escolhi Cavalcante por experiências pessoais e pelo meu envolvimento com a comunidade quilombola. Me apaixonei pelo projeto. Me sinto em casa”, disse.

