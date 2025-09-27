Miojo, detergente e até achocolatado: veja o que ainda custa menos de R$ 5 nos supermercados

Levantamento mostra que milhares de produtos continuam acessíveis nos supermercados

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um levantamento da Neogrid, que monitorou 347 mil itens em supermercados de todo o país, revelou que mais de 30 mil produtos continuam custando menos de R$ 5.

O estudo analisou 27 categorias presentes nos carrinhos de compras, com participação que varia entre 2% e 42% das vendas.

Entre os alimentos de preparo rápido, aparecem macarrão instantâneo (R$ 1,89), gelatina em pó (R$ 2,29) e pipoca de micro-ondas (R$ 3,49). Já os prontos para consumo incluem biscoito wafer (R$ 2,79) e achocolatado pronto (R$ 3,98).

Na categoria de temperos, os mais populares são os tabletes de carne (R$ 3,95) e galinha (R$ 3,89). Fora da alimentação, itens básicos de higiene e limpeza seguem acessíveis, como palha de aço (R$ 2,56), detergente líquido (R$ 2,07), sabonete em barra (R$ 4,19) e limpador multiuso (R$ 4,89).

De acordo com Anna Fercher, líder de Dados Estratégicos da Neogrid, os preços refletem “a capacidade de adaptação do mercado, seja por meio de marcas mais acessíveis ou embalagens em diferentes tamanhos, que tornam os produtos mais próximos do consumidor”.

Nos anos anteriores, a pesquisa também mostrou milhares de itens baratos. Em 2024, foram 38 mil abaixo de R$ 5, como fermento (R$ 4,63) e limão taiti (R$ 4,75). Já em 2023, eram 35 mil, com destaque para iogurte com pedaços (R$ 4,99) e refrigerante de guaraná (R$ 4,53).