PGE-GO publica processo seletivo para estudantes de Direito com 165 vagas

Inscrições serão feitas de forma online e seleção conta com uma única etapa

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/ PGE)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) lançou o edital de um novo processo seletivo para estagiários de graduação do curso de Direito. Os selecionados receberão bolsa-estágio no valor de R$ 1 mil, acrescida de auxílio-transporte, com carga horária de 04 horas diárias.

Ao todo, estão sendo ofertadas 165 vagas, todas destinadas à formação de cadastro de reserva, para estudantes que estejam cursando a partir do 5º período da graduação. A convocação será realizada de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da instituição.

Os interessados poderão se inscrever on-line, por meio do site da PGE, das 08h do dia 13 de outubro até às 17h do dia 29 de outubro.

Para confirmar a candidatura, é necessário que doar 03 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Candidatos beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) estão isentos da doação.

A entrega dos alimentos poderá ser feita na sede da PGE, no Setor Oeste, entre os dias 20 e 29 de outubro, das 08h às 18h. A doação também poderá ser realizada por terceiros, mediante apresentação da inscrição, nome completo e CPF do candidato.

O processo seletivo contará com uma única etapa, composta por prova discursiva. O resultado final está previsto para ser divulgado em 15 de dezembro.

Os estagiários selecionados atuarão exclusivamente nos órgãos internos da PGE-GO, em Goiânia.

Mais informações estão disponíveis no edital.

