Semana do Idoso em Anápolis terá palestra, bingo e concurso de Miss e Mister Simpatia

Atividades serão realizadas entre os dias 06 e 10 de outubro no CCI

Da Redação - 27 de setembro de 2025

(Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O Centro de Convivência de Idosos (CCI) preparou uma programação especial para a Semana do Idoso em Anápolis, que será realizada entre os dias 6 e 10 de outubro.

O objetivo é valorizar a terceira idade, incentivar a integração social e promover momentos de cuidado e bem-estar.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Proteção Social Básica, e contará com atividades ao longo de toda a semana.

Na segunda-feira (06), a abertura será com uma missa a partir das 9h. Na terça-feira (07), a programação inclui palestra da psicanalista Dra. Erika, às 08h30, e o tradicional baile, às 13h.

Já na quarta-feira (08), os idosos poderão participar do concurso de Miss e Mister Simpatia, que também elegerá a Miss e o Mister CCI 2025, com início às 14h.

Na quinta-feira (09), a diversão ficará por conta de um animado bingo, marcado para as 14h. A programação será encerrada na sexta-feira (10), às 13h, com apresentação da Orquestra de Violeiros de Anápolis e o tradicional bailão do CCI.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, a ação busca fortalecer o convívio comunitário, a valorização da pessoa idosa e oferecer momentos de alegria e descontração.

