Sexóloga aponta 6 frases que todo homem deve dizer para aumentar a autoestima das mulheres

Palavras certas têm o poder de transformar relações e fortalecer a confiança feminina e apimentar sua relação

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

A forma como nos comunicamos dentro de um relacionamento pode ser tão importante quanto gestos de carinho ou presentes.

Segundo especialistas em comportamento e sexualidade, as palavras ditas no dia a dia têm efeito direto sobre a autoestima feminina.

Para a sexóloga consultada, “quando um homem valida as conquistas, a beleza e a inteligência da mulher, ele ajuda a criar um espaço de afeto e segurança.

Por outro lado, isso não apenas fortalece a confiança dela, como também constrói relações mais saudáveis”.

Em resumo, com base nessa análise, foram listadas seis frases que todo homem deveria dizer com mais frequência para elevar a autoestima das mulheres e melhorar a vida a dois.

1. “Você está linda hoje”

Um elogio sincero pode transformar completamente o humor. A sexóloga explica que muitas mulheres lidam com inseguranças ligadas à aparência, e ouvir essa frase de forma espontânea ajuda a reforçar a autoconfiança.

“Não precisa ser um grande evento ou uma produção especial. Quando o parceiro reconhece a beleza em momentos comuns, mostra que realmente enxerga valor no cotidiano”, afirma.

2. “Admiro sua inteligência”

Reduzir a mulher apenas à aparência é um erro comum em muitos relacionamentos. Por isso, valorizar sua inteligência é essencial.

“Quando o homem reconhece a capacidade intelectual, está dizendo que enxerga sua parceira como alguém completo, que vai além do físico.

Isso fortalece a identidade dela e amplia o respeito no relacionamento”, pontua a especialista.

3. “Gosto do jeito que você resolve as coisas”

Segundo a sexóloga, frases que reconhecem a forma como a mulher lida com desafios aumentam a percepção de competência e poder pessoal.

“A mulher que escuta isso entende que seu esforço é notado. É um estímulo para que ela se sinta mais capaz e confiante, tanto na vida profissional quanto na pessoal”.

4. “Você me inspira”

Sentir-se inspiração é um combustível emocional poderoso. “Quando o homem diz que a parceira o inspira, ele reconhece nela uma fonte de motivação e crescimento.

Isso cria um elo de admiração que vai além da rotina e fortalece os laços afetivos”, explica a sexóloga.

5. “Eu confio em você”

A confiança verbalizada é uma das maiores provas de amor. “Muitas vezes, o homem confia, mas não fala. Colocar em palavras é fundamental para que a mulher perceba essa segurança.

Isso dá espaço para mais liberdade, menos cobranças e um relacionamento mais leve”, avalia.

6. “Sou grato por ter você”

A gratidão é a base da valorização diária. Segundo a especialista, “dizer que é grato pela parceira faz com que ela se sinta reconhecida, validada e importante.

Portanto, esse tipo de afirmação tem efeito acumulativo: quanto mais é dito, mais sólido o vínculo se torna”.

O impacto das palavras certas

De acordo com a sexóloga, frases de afeto e valorização não substituem atitudes, mas funcionam como reforços emocionais fundamentais. “Muitas mulheres crescem em ambientes que minam sua autoestima.

Afinal, ouvir palavras de reconhecimento dentro de um relacionamento é uma forma de cura emocional e de fortalecimento pessoal”, conclui.

No fim, a lição é clara: as palavras certas têm poder. Para além do romance, elas são ferramentas de construção de confiança, segurança e amor próprio.

