Site do escritório da esposa de Alexandre de Moraes volta ao ar após instabilidade causada por sanções da Lei Magnitsky

Viviane Barci de Moraes foi incluída em lista do governo norte-americano que prevê congelamento de bens e restrições econômicas

Da Redação - 27 de setembro de 2025

(Imagem: Raquel Cunha/ Folhapress)

O site do escritório de advocacia Barci de Moraes, ligado a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, voltou a funcionar na madrugada deste sábado (27/9).

A página havia ficado fora do ar desde a quinta-feira (25/9), em meio à repercussão da inclusão de Viviane na lista de sanções do governo dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky.

Adotada pelos EUA em 2012 e expandida em anos seguintes, a lei prevê medidas como o congelamento de bens, bloqueio de contas bancárias e restrição de negócios com empresas norte-americanas ou que tenham vínculo no país.

Na prática, isso significa que tanto Viviane quanto entidades ligadas à sua família ficam impedidas de manter relações comerciais com instituições financeiras internacionais sujeitas à jurisdição norte-americana.

Contexto das sanções

A instabilidade do site coincidiu com a decisão da gestão de Donald Trump de aplicar medidas contra Viviane.

O Departamento do Tesouro norte-americano, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), determinou restrições como congelamento de bens e proibição de transações financeiras ligadas a instituições que operam nos EUA.

Com isso, além do ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e uma entidade da família passaram a ser alvo direto das sanções internacionais.

Repercussão

Durante o período em que o site esteve fora do ar, o caso repercutiu nas redes sociais e foi alvo de ironias de críticos do ministro.

No X (antigo Twitter), o influenciador Paulo Figueiredo chegou a dizer: “2024: Alexandre manda a Cloudflare derrubar o X. 2025: Cloudflare derruba site do escritório da esposa do Alexandre. Que tristeza”

Impacto político e econômico

Com as sanções, Viviane Barci de Moraes passa a integrar a lista de alvos de restrições internacionais junto ao marido e a uma entidade familiar. As medidas têm como principal efeito o isolamento financeiro e o bloqueio de patrimônio fora do Brasil, além de impacto simbólico nas relações entre os dois países.

