Maior concurso público de 2025 terá mais de 9.500 vagas em todos os estados do país

Salários podem chegar a R$ 4.379, além de benefícios como auxílio-alimentação e transporte

Pedro Ribeiro - 29 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar o maior concurso do ano, com 9.580 vagas de nível médio distribuídas em todas as regiões do país.

Os salários podem chegar a R$ 4.379, além de benefícios como auxílio-alimentação e transporte. As oportunidades estão divididas em duas funções:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas, remuneração de R$ 2.676,24.

Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas, remuneração de R$ 4.379,00.

Os contratados atuarão diretamente em levantamentos estatísticos e geográficos que embasam políticas públicas e pesquisas nacionais. O contrato inicial será de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três, conforme a necessidade do órgão.

As vagas estão distribuídas em mais de 500 municípios de todos os estados, conforme portal especializado Tempo Novo.

As inscrições deverão ser feitas no site da banca organizadora, que ainda será definida — a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é uma das cotadas.

A seleção será composta por prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, aplicada nos municípios que receberão vagas. O conteúdo da avaliação será definido no edital, mas o requisito mínimo será ter concluído o ensino médio.

O edital deve ser publicado em breve no portal do IBGE.