Meteorologia indica quando Goiás deve voltar a ter chuvas fortes

Após tempestades que assustaram estado, Inmet apontou quando novos temporais podem atingir municípios

Paulo Roberto Belém - 29 de setembro de 2025

Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

As chuvas começaram a dar as caras em Goiás na última semana, vindo com força, principalmente em Goiânia. Já para os próximos dias, a meteorologia indica uma nova sequidão em todo o estado.

O cenário desperta na população a curiosidade de quando irá chover novamente de forma mais forte. Quem deu a previsão foi o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicando que a água vai voltar a cair mais intensamente a partir de 13 de outubro.

Ao Portal G1, a meteorologista do Inmet, Elizabete Alves Ferreira, explicou que “Até lá [13 de outubro], pode ter pancada de chuva aqui e outra ali, como vinha ocorrendo antes”, disse.

O que teremos na terça-feira

Para o último dia de setembro (30), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) indica calor intenso, com os picos de temperaturas à tarde, com elas sendo mais altas nas regiões Norte e Oeste.

Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado, com a temperatura menor de 16° no Leste e a maior de 39° nas partes mais quentes do território goiano.

Em Goiânia e nas cidades que integram a Região Metropolitana deve fazer entre 19° e 36°, com a umidade do ar não passando dos 70%.

Para Anápolis, um cenário parecido, mas mais ameno. A mínima também parte dos 19°, mas não vai fazer mais que 30°.

