Córrego transborda e Marginal Botafogo precisa ser interditada após forte chuva em Goiânia

Tempestade derrubou 23 árvores pela capital e deixou rastro de destruição e tragédia

Natália Sezil - 23 de setembro de 2025

Marginal Botafogo precisou ser interditada após córrego transbordar por conta da chuva. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A Marginal Botafogo precisou ser interditada após o córrego transbordar durante a forte chuva que atingiu Goiânia no final da tarde e início da noite desta terça-feira (23).

O bloqueio acontece na altura do complexo viário Jamel Cecílio, sentido Sul-Norte, ou seja, do Centro para o Setor Pedro Ludovico.

A interdição é apenas uma das várias consequências deixadas pela tempestade em diversas regiões da capital.

Segundo a Prefeitura, os volumes chegaram a 78 mm em alguns locais, com granizo e ventos de até 35 km/h. Tudo isso em apenas uma hora e meia.

A Administração Municipal informou que, diante do cenário, se mobilizaram equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).

Os órgãos atuam para verificar árvores caídas, enchentes, vias bloqueadas e áreas de risco, com o objetivo de monitorar os locais afetados, desobstruir passagens, realizar a limpeza urbana e apoiar a população atingida.

Conforme a Comurg, 23 árvores caíram até às 19h. De acordo com a companhia, as regiões mais afetadas foram o Sul e o Leste da cidade.

Chuva deixou estragos

O alto volume de água fez com que carros ficassem parcialmente cobertos pela inundação, motociclistas ficassem impedidos de transitar e tetos desabassem.

Nos casos mais graves, veiculados pelo Portal 6, uma mulher foi atingida por um raio enquanto segurava um guarda-chuva, e outra mulher morreu após sofrer um choque elétrico.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o local onde mais choveu foi próximo à sede do Detran, onde precipitou 78,0 mm.

Cenário semelhante aconteceu próximo ao comando do Corpo de Bombeiros no Jardim América, onde houve 69,8 mm; e no Setor Sul, que marcou 69,0 mm.

Da mesma forma, se destacaram as proximidades do Batalhão dos Bombeiros Militares em Campinas, que registrou 65,0 mm.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!