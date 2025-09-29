Oração poderosa para ter um mês de outubro com paz e grandes conquistas

Palavras de fé que trazem força, esperança e boas energias para começar o mês com o coração fortalecido

Gabriella Licia - 29 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Photo By: Kaboompics.com)

Começar um novo mês é sempre um convite para renovar as esperanças e fortalecer a fé.

Outubro chega trazendo novas oportunidades, e nada melhor do que abrir esse ciclo com uma oração poderosa, capaz de atrair paz, bênçãos e grandes conquistas para a vida.

Muitas pessoas acreditam que dedicar alguns minutos do dia a uma oração é suficiente para transformar pensamentos e criar uma atmosfera de confiança e gratidão.

Por isso, esta prece pode ser feita pela manhã, ao longo do dia ou antes de dormir, sempre com o coração aberto e a mente conectada ao que se deseja alcançar.

Oração para o mês de outubro

“Senhor, entrego em Tuas mãos o mês de outubro.

Peço que a Tua paz habite em minha vida e em meu lar.

Abençoa cada decisão que eu tomar, cada desafio que eu enfrentar e cada conquista que eu alcançar.

Afasta de mim toda tristeza, desânimo e negatividade, e enche meu coração de fé e esperança.

Que este mês seja marcado por vitórias, saúde, prosperidade e harmonia.

Amém.”

Um mês de boas energias

A força da oração está na fé e na constância. Repetir palavras positivas diariamente ajuda a manter a mente alinhada com o que se busca: paz, prosperidade e conquistas.

Outubro pode ser o mês da virada, desde que seja vivido com confiança e determinação.