Segundo a psicanálise, adultos que evitam conflitos podem ter sido reprimidos na infância

Dizer “tudo bem” o tempo inteiro pode parecer maturidade mas, em muitos casos, esse silêncio esconde medo, ansiedade e um histórico emocional que ainda influencia decisões no presente

Daniella Bruno - 22 de abril de 2026

Alunos em sala de aula. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Conflitos fazem parte de qualquer relação humana.

Divergências de opinião, frustrações e limites são elementos naturais da convivência e, quando bem conduzidos, contribuem para relações mais saudáveis e equilibradas.

No entanto, nem todas as pessoas lidam com essas situações da mesma forma.

Algumas evitam qualquer tipo de confronto, mesmo quando isso significa abrir mão das próprias necessidades e é nesse ponto que o comportamento de evitar conflitos passa a ser associado a experiências emocionais da infância.

Quando evitar conflitos deixa de ser equilíbrio e vira defesa

À primeira vista, quem evita discussões costuma ser visto como alguém calmo e maduro.

No entanto, especialistas alertam que, em muitos casos, esse comportamento não representa equilíbrio emocional, mas sim um mecanismo de defesa.

Isso acontece porque o cérebro associa o conflito a uma ameaça. Ou seja, a pessoa não escolhe o silêncio de forma consciente — ela reage automaticamente para se proteger.

Esse padrão costuma ter origem na infância. Quando a criança aprende que expressar emoções negativas resulta em punição, rejeição ou afastamento, ela passa a reprimir sentimentos como forma de sobrevivência.

Além disso, situações como punições severas, silêncio punitivo (quando o afeto é retirado) e invalidação emocional reforçam a ideia de que sentir e se expressar é perigoso.

Como consequência, o indivíduo cresce acreditando que discordar pode colocar seus vínculos em risco.

Sinais no adulto e impactos nas relações

Com o passar do tempo, esse comportamento se manifesta de forma automática na vida adulta. E, muitas vezes, a pessoa nem percebe o padrão que está repetindo.

Entre os sinais mais comuns, estão:

Pedidos de desculpa constantes: a pessoa se responsabiliza até por situações que não causou

a pessoa se responsabiliza até por situações que não causou Ansiedade diante de conflitos: surgem sintomas físicos como taquicardia, suor e tensão

surgem sintomas físicos como taquicardia, suor e tensão Concordância forçada: o famoso “sorriso amarelo”, mesmo diante de incômodo

o famoso “sorriso amarelo”, mesmo diante de incômodo Comportamento de agradar excessivamente: a pessoa prioriza o outro para evitar qualquer atrito

Além disso, esse padrão compromete diretamente as relações. Como o indivíduo evita se posicionar, ele não constrói vínculos profundos e autênticos.

Com o tempo, isso gera frustração, sensação de invisibilidade e esgotamento emocional. Afinal, manter uma paz artificial exige esforço constante e impede que a pessoa ocupe seu espaço de forma plena.

Como romper o ciclo e desenvolver assertividade

Apesar de ser um padrão enraizado, é possível modificar esse comportamento. O primeiro passo envolve reconhecer a origem do problema.

Reconheça o padrão: entenda que o medo atual pode estar ligado a experiências passadas

entenda que o medo atual pode estar ligado a experiências passadas Reinterprete o presente: perceba que os contextos mudaram e que o conflito não representa mais ameaça real

perceba que os contextos mudaram e que o conflito não representa mais ameaça real Exponha-se gradualmente: comece a se posicionar em situações pequenas e seguras

comece a se posicionar em situações pequenas e seguras Desenvolva assertividade: aprenda a expressar opiniões com clareza e respeito

Além disso, trabalhar o autoconhecimento acelera esse processo. Terapia, por exemplo, ajuda a ressignificar experiências e a construir novas formas de reagir.

Com o tempo, o corpo e a mente passam a entender que discordar não significa perder vínculos. Pelo contrário: a comunicação honesta fortalece relações e promove mais equilíbrio emocional.

O impacto de enfrentar esse padrão na vida adulta

Ao enfrentar esse padrão, você retoma o controle das próprias escolhas. Em vez de reagir automaticamente, você passa a agir de forma consciente.

Ao mesmo tempo, você reduz a ansiedade associada aos conflitos. Isso acontece porque o cérebro aprende, gradualmente, que o confronto não representa perigo.

Outro ponto importante é a construção de relações mais saudáveis. Quando você se posiciona, cria conexões baseadas em verdade, e não em medo.

Portanto, evitar conflitos pode até parecer uma solução no curto prazo, mas, a longo prazo, limita sua liberdade emocional. Enfrentar esse padrão, por outro lado, abre espaço para uma vida mais autêntica e equilibrada.

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