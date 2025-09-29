PRF prende motorista na BR-153 após descobrir o que ele escondia em caminhonete

Motorista confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, dos quais R$ 2 mil já haviam sido pagos adiantados

Davi Galvão Davi Galvão -
PRF prende motorista na BR-153 após descobrir o que ele escondia em caminhonete
Motorista foi parado após tentar fugir de fiscalização da PRF. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31 kg de haxixe na tarde de domingo (28) com o motorista de uma caminhonete, durante fiscalização no km 696 da BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.

O condutor da Fiat/Strada, de 49 anos, chamou a atenção dos policiais ao tentar desviar da viatura entrando na GO-419.

Abordado logo em seguida, apresentou informações contraditórias e demonstrou nervosismo. Durante a vistoria, os agentes perceberam forte odor de maconha e localizaram 30 pacotes de haxixe escondidos na carroceria do veículo.

Leia também

Aos policiais, o homem confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, dos quais R$ 2 mil já haviam sido pagos adiantados. Ele contou ainda que a carga saiu de Campo Grande (MS) e tinha como destino Bela Vista de Goiás.

O motorista, o haxixe e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Itumbiara, responsável por dar continuidade às investigações.

Altamente valorizada, apenas uma grama da droga pode chegar a R$ 70.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias