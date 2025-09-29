PRF prende motorista na BR-153 após descobrir o que ele escondia em caminhonete

Motorista confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, dos quais R$ 2 mil já haviam sido pagos adiantados

Davi Galvão - 29 de setembro de 2025

Motorista foi parado após tentar fugir de fiscalização da PRF. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31 kg de haxixe na tarde de domingo (28) com o motorista de uma caminhonete, durante fiscalização no km 696 da BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.

O condutor da Fiat/Strada, de 49 anos, chamou a atenção dos policiais ao tentar desviar da viatura entrando na GO-419.

Abordado logo em seguida, apresentou informações contraditórias e demonstrou nervosismo. Durante a vistoria, os agentes perceberam forte odor de maconha e localizaram 30 pacotes de haxixe escondidos na carroceria do veículo.

Aos policiais, o homem confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, dos quais R$ 2 mil já haviam sido pagos adiantados. Ele contou ainda que a carga saiu de Campo Grande (MS) e tinha como destino Bela Vista de Goiás.

O motorista, o haxixe e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Itumbiara, responsável por dar continuidade às investigações.

Altamente valorizada, apenas uma grama da droga pode chegar a R$ 70.

