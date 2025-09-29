Vídeo flagrou momento que técnica de enfermagem é atropelada e morta em Uruaçu

Samuel Leão - 29 de setembro de 2025

Técnica em enfermagem, Keila Clementino, morreu após ser derrubada da moto em assalto., (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o exato momento que a técnica de enfermagem, Keila Clementino do Nascimento, de 38 anos, é derrubada da motocicleta que dirigia após ser perseguida por dois assaltantes que tentavam um roubo, em Uruaçu. O caso aconteceu na madrugada de domingo (28) e resultou na morte da vítima.

Ao ser lançada ao chão, a profissional sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, enquanto uma passageira que ela levava foi encaminhada para o Hospital Centro Norte (HCN), onde recebeu cuidados especializados.

No chão, além de ter os bens roubados, Keila e a outra vítima foram agredidas pelos dois suspeitos, de 19 e 22 anos, que evadiram o local do crime logo em seguida, também em uma motocicleta.

Após identificar a dupla suspeita, através da placa da motocicleta, a Polícia Militar (PM) compareceu até as residências de ambos, que confessaram a autoria do crime e apontaram onde os bens levados teriam sido descartados.

Em um lote baldio, as autoridades encontraram uma bolsa levada por eles e os próprios suspeitos entregaram três celulares levados. Os dois ainda reconheceram ter participado em outros crimes na mesma madrugada.

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Keila Clementino. Confira, abaixo, o posicionamento:

É com grande pesar que o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás comunica o falecimento da técnica de enfermagem Keila Clementino do Nascimento. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

O velório (28) foi realizado no grupo Serpos, em Uruaçu. O sepultamento será no Cemitério Jardim das Oliveiras da cidade.

