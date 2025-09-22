Traficante solto por engano em presídio de Uruaçu é localizado e preso
Diretoria reforça que instaurou um procedimento para apurar as responsabilidades pelos fatos
Após um erro de procedimento ocorrido no presídio municipal de Uruaçu, que resultou na soltura indevida de Jhonathan Oliveira da Silva, preso por tráfico de drogas, a Diretoria-Geral de Polícia Penal emitiu uma nota à imprensa, destacando que o detento foi localizado e reconduzido à unidade prisional.
Conforme o comunicado, o homem foi localizado nesta segunda-feira (22). Porém, o Portal 6 conseguiu apurar que ele foi localizado em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 200 km da cidade de onde saiu.
Em nota, o órgão confirmou o caso e informou que, após a liberação do homem, no sábado (20) a polícia iniciou diligências para recapturá-lo.
As ações foram coordenadas pela Gerência de Inteligência e Observatório e pelo Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) da instituição.
De acordo com a Polícia Penal, “o detento Dhonathan Silva Mendes, para quem a ordem de soltura se destinava, foi liberado, em cumprimento da decisão judicial”. Ele cumpria pena pelo crime de ameaça.
A diretoria reforça que instaurou um procedimento para apurar as responsabilidades pelos fatos que resultaram na soltura indevida e que já iniciou a revisão de seus procedimentos internos referentes ao cumprimento de alvarás de soltura.
Leia a nota na íntegra:
“Em 20 de setembro de 2025, durante os procedimentos de cumprimento de alvará de soltura na Unidade Prisional Regional de Uruaçu, ocorreu a liberação equivocada do preso Jhonathan Oliveira da Silva.
– Imediatamente, a PPGO iniciou os procedimentos para recapturar o detento liberado de forma equivocada, com ações coordenadas pela Gerência de Inteligência e Observatório e pelo Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) da instituição.
– Os policiais envolvidos na operação lograram êxito na recaptura de Jhonathan Oliveira da Silva nesta segunda-feira (22). Em tempo, o detento Dhonathan Silva Mendes, para quem a ordem de soltura se destinava, foi liberado, em cumprimento da decisão judicial.
– A PPGO, por meio de sua Corregedoria Setorial, instaurou procedimento de apuração das responsabilidades pelos fatos que resultaram na soltura indevida do detento, com prazo de 30 dias para conclusão.
– A Polícia Penal de Goiás já iniciou a revisão de seus procedimentos internos referentes ao cumprimento de alvarás de soltura, visando evitar esse tipo de ocorrência, e reafirma seu compromisso com os preceitos legais e a excelência na prestação de serviço público à população goiana.”
