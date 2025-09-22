Traficante solto por engano em presídio de Uruaçu é localizado e preso

Diretoria reforça que instaurou um procedimento para apurar as responsabilidades pelos fatos

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2025

Detento foi localizado dois dias após ser liberado por engano. (Foto: Divulgação/DGPP)

Após um erro de procedimento ocorrido no presídio municipal de Uruaçu, que resultou na soltura indevida de Jhonathan Oliveira da Silva, preso por tráfico de drogas, a Diretoria-Geral de Polícia Penal emitiu uma nota à imprensa, destacando que o detento foi localizado e reconduzido à unidade prisional.

Conforme o comunicado, o homem foi localizado nesta segunda-feira (22). Porém, o Portal 6 conseguiu apurar que ele foi localizado em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 200 km da cidade de onde saiu.

Em nota, o órgão confirmou o caso e informou que, após a liberação do homem, no sábado (20) a polícia iniciou diligências para recapturá-lo.

As ações foram coordenadas pela Gerência de Inteligência e Observatório e pelo Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) da instituição.

De acordo com a Polícia Penal, “o detento Dhonathan Silva Mendes, para quem a ordem de soltura se destinava, foi liberado, em cumprimento da decisão judicial”. Ele cumpria pena pelo crime de ameaça.

A diretoria reforça que instaurou um procedimento para apurar as responsabilidades pelos fatos que resultaram na soltura indevida e que já iniciou a revisão de seus procedimentos internos referentes ao cumprimento de alvarás de soltura.

Leia a nota na íntegra:

“Em 20 de setembro de 2025, durante os procedimentos de cumprimento de alvará de soltura na Unidade Prisional Regional de Uruaçu, ocorreu a liberação equivocada do preso Jhonathan Oliveira da Silva.

– Imediatamente, a PPGO iniciou os procedimentos para recapturar o detento liberado de forma equivocada, com ações coordenadas pela Gerência de Inteligência e Observatório e pelo Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) da instituição.

– Os policiais envolvidos na operação lograram êxito na recaptura de Jhonathan Oliveira da Silva nesta segunda-feira (22). Em tempo, o detento Dhonathan Silva Mendes, para quem a ordem de soltura se destinava, foi liberado, em cumprimento da decisão judicial.

– A PPGO, por meio de sua Corregedoria Setorial, instaurou procedimento de apuração das responsabilidades pelos fatos que resultaram na soltura indevida do detento, com prazo de 30 dias para conclusão.

– A Polícia Penal de Goiás já iniciou a revisão de seus procedimentos internos referentes ao cumprimento de alvarás de soltura, visando evitar esse tipo de ocorrência, e reafirma seu compromisso com os preceitos legais e a excelência na prestação de serviço público à população goiana.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!