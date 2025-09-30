Aparecida de Goiânia está com quase 2 mil vagas de emprego abertas; confira lista

Oportunidade são para diferentes cargos e empresas e interessados podem fazer inscrição de forma online

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Secretaria do Trabalho da Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com 1.944 vagas de emprego abertas no município, para diferentes empresas e áreas de atuação.

Dentre as oportunidades disponíveis, estão: operador de telemarketing (490), repositor de mercadorias (315), auxiliar de produção (145), ajudante geral (78), auxiliar de serviços gerais (74), ajudante de motorista (60), motorista (60), operador de empilhadeira (57), auxiliar de reposição logística (50), representante comercial (50), supervisor de logística (50), servente de obras (38), motorista de caminhão (37) e operador de máquina (31).

Os interessados podem se inscrever de forma totalmente digital, fazendo um cadastro online no site: https://webio.aparecida.go.gov.br/.

Após preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às oportunidades disponíveis e pode gerar a carta de encaminhamento.

Também é possível filtrar as vagas conforme o perfil profissional e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Para aqueles que preferirem, também é possível procurar uma das unidades do SAC, sem necessidade de agendamento, localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Há atendimentos nas unidades do Vapt-Vupt (com agendamento), nos bairros Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. Os horários são de segunda a sexta, das 08h às 17h, e aos sábados (apenas no Buriti Shopping), das 08h às 13h.

É necessário apresentar documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

