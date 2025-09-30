Azul é obrigada a devolver avião com pintura da bandeira do Brasil após decisão da Justiça
A aeronave ficou marcada por sua pintura especial e era um dos favoritos entre os passageiros
A Azul vive um momento de mudanças importantes em sua frota.
A companhia aérea foi obrigada a devolver um de seus aviões mais icônicos, conhecido por estampar a bandeira do Brasil em toda a fuselagem.
A decisão foi homologada pela Justiça nos Estados Unidos e faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, que está em andamento desde 2023.
Leia também
A Azul é obrigada a devolver avião com pintura da bandeira do Brasil após decisão da Justiça
O modelo devolvido é um Embraer E195-E1, registrado sob a matrícula PR-AYV e batizado de “Azul Brasil”.
Ele ficou marcado por sua pintura especial, exibindo a bandeira nacional, e era um dos favoritos entre os passageiros que admiravam o design diferenciado.
No entanto, a aeronave está parada desde novembro de 2023 no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, sem motores.
Atualmente, um dos motores está em manutenção na Coopesa MRO, na Costa Rica, enquanto o outro encontra-se estocado no Aeroporto de Bauru-Arealva, no interior de São Paulo.
Essa condição reflete a fase de ajustes vivida pela Azul em meio à reestruturação.
A devolução autorizada pela Justiça
A devolução do jato foi autorizada após a Azul rejeitar formalmente o contrato de leasing com a Avolon, empresa proprietária do avião e de seus motores.
A decisão foi homologada por uma corte de Nova York, o que libera a companhia aérea para devolver o ativo sem descumprir obrigações legais.
Esse movimento faz parte da estratégia da Azul dentro do chamado Chapter 11, um processo de recuperação judicial no qual a empresa busca reorganizar suas dívidas e reduzir custos operacionais.
Outras aeronaves incluídas no processo
O caso do “Azul Brasil” não é isolado. A companhia protocolou, em junho de 2025, uma lista detalhando a devolução de pelo menos 17 aeronaves e 8 motores.
Entre os modelos citados, estão outros Embraer E195, além de turboélices ATR 72-600 e até cargueiros Boeing 737-400SF.
Esses ativos estão distribuídos em diferentes locais de manutenção, no Brasil e no exterior, aguardando repatriação pelos arrendadores.
A medida representa um esforço da Azul para ajustar sua frota e focar em aeronaves mais modernas e eficientes.
O impacto para a companhia e seus clientes
Apesar de devolver aviões importantes para sua história, a Azul garante que o processo não afetará a malha aérea e que continuará oferecendo voos normalmente.
A reestruturação tem como objetivo melhorar a saúde financeira da empresa e torná-la mais competitiva a longo prazo.
Para os passageiros, a saída do “Azul Brasil” marca o fim de uma era, já que a aeronave era símbolo de orgulho e identidade nacional.
Ainda assim, a expectativa é que novos modelos cheguem para substituir os que estão sendo devolvidos, garantindo modernização da frota.
A devolução do avião com a pintura da bandeira do Brasil mostra como a Azul está passando por ajustes estratégicos em sua frota para enfrentar desafios financeiros.
Mesmo com a saída do “Azul Brasil”, a companhia busca seguir fortalecida, equilibrando tradição e inovação no setor aéreo brasileiro.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!