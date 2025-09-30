Azul é obrigada a devolver avião com pintura da bandeira do Brasil após decisão da Justiça

A aeronave ficou marcada por sua pintura especial e era um dos favoritos entre os passageiros

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Azul vive um momento de mudanças importantes em sua frota.

A companhia aérea foi obrigada a devolver um de seus aviões mais icônicos, conhecido por estampar a bandeira do Brasil em toda a fuselagem.

A decisão foi homologada pela Justiça nos Estados Unidos e faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, que está em andamento desde 2023.

O modelo devolvido é um Embraer E195-E1, registrado sob a matrícula PR-AYV e batizado de “Azul Brasil”.

Ele ficou marcado por sua pintura especial, exibindo a bandeira nacional, e era um dos favoritos entre os passageiros que admiravam o design diferenciado.

No entanto, a aeronave está parada desde novembro de 2023 no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, sem motores.

Atualmente, um dos motores está em manutenção na Coopesa MRO, na Costa Rica, enquanto o outro encontra-se estocado no Aeroporto de Bauru-Arealva, no interior de São Paulo.

Essa condição reflete a fase de ajustes vivida pela Azul em meio à reestruturação.

A devolução autorizada pela Justiça

A devolução do jato foi autorizada após a Azul rejeitar formalmente o contrato de leasing com a Avolon, empresa proprietária do avião e de seus motores.

A decisão foi homologada por uma corte de Nova York, o que libera a companhia aérea para devolver o ativo sem descumprir obrigações legais.

Esse movimento faz parte da estratégia da Azul dentro do chamado Chapter 11, um processo de recuperação judicial no qual a empresa busca reorganizar suas dívidas e reduzir custos operacionais.

Outras aeronaves incluídas no processo

O caso do “Azul Brasil” não é isolado. A companhia protocolou, em junho de 2025, uma lista detalhando a devolução de pelo menos 17 aeronaves e 8 motores.

Entre os modelos citados, estão outros Embraer E195, além de turboélices ATR 72-600 e até cargueiros Boeing 737-400SF.

Esses ativos estão distribuídos em diferentes locais de manutenção, no Brasil e no exterior, aguardando repatriação pelos arrendadores.

A medida representa um esforço da Azul para ajustar sua frota e focar em aeronaves mais modernas e eficientes.

O impacto para a companhia e seus clientes

Apesar de devolver aviões importantes para sua história, a Azul garante que o processo não afetará a malha aérea e que continuará oferecendo voos normalmente.

A reestruturação tem como objetivo melhorar a saúde financeira da empresa e torná-la mais competitiva a longo prazo.

Para os passageiros, a saída do “Azul Brasil” marca o fim de uma era, já que a aeronave era símbolo de orgulho e identidade nacional.

Ainda assim, a expectativa é que novos modelos cheguem para substituir os que estão sendo devolvidos, garantindo modernização da frota.

A devolução do avião com a pintura da bandeira do Brasil mostra como a Azul está passando por ajustes estratégicos em sua frota para enfrentar desafios financeiros.

Mesmo com a saída do “Azul Brasil”, a companhia busca seguir fortalecida, equilibrando tradição e inovação no setor aéreo brasileiro.

