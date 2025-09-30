Caixa faz atualização sobre ganhador do prêmio de R$ 80 milhões na Mega-Sena

Sorteio confirmou que uma aposta simples pode mudar destinos de maneira definitiva

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A semana começou movimentada para os apostadores da Mega-Sena. Em comunicado, a Caixa Econômica Federal confirmou, nesta segunda-feira (29), que o vencedor do concurso 2.920, realizado no sábado (27), compareceu para resgatar o prêmio milionário.

Na somatória da rodada, o sortudo, morador de Porto Alegre (RS), levou sozinho a bolada de R$ 80.688.743,70. Segundo a Caixa, a aposta vencedora foi simples, com apenas seis números escolhidos, registrada na lotérica Loteria Esportiva A 99.

Os números sorteados foram 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58. Apesar da fortuna conquistada, a identidade do vencedor não foi revelada, respeitando as normas de sigilo do banco e lei de proteção de dados.

O concurso também premiou outras apostas. Ao todo, 117 jogadores acertaram cinco números (quina) e garantiram R$ 28.705,88 cada. Já os 6.677 apostadores que acertaram quatro números (quadra) receberão R$ 829,13 cada. O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (30), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.

De acordo com as regras das Loterias Caixa, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em qualquer lotérica. Já valores maiores, como neste caso, são pagos exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e bilhete premiado. O ganhador pode registrar nome e CPF no verso do bilhete para aumentar a segurança.

Para prêmios iguais ou acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação. É importante lembrar que o prazo para retirada é de 90 dias. Caso contrário, o valor é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme determina a lei.

