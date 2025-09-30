Colégios militares de Goiás abrem inscrições para quase 10 mil vagas

Medida vale para todas as 82 unidades dos CEPMGs no estado, que participam do processo seletivo de forma unificada

Davi Galvão - 30 de setembro de 2025

Alunos com uniforme padrão de colégio militar. (Foto: Divulgação/Portal CEPMG)

Terá início na próxima segunda-feira (06) o período de inscrições para o sorteio das quase 10 mil vagas para os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs).

Pais e responsáveis interessados em garantir uma vaga para o próximo ano letivo terão até as 18h do dia 31 de outubro para demonstrarem interesse.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site cepmgo.gr8.com.br, utilizando o número do CPF do candidato.

Para atender às famílias que não dispõem de acesso à internet, cada colégio disponibilizará um dispositivo eletrônico com conexão, entre os dias 6 e 31 de outubro, das 8h às 17h. Assim, os pais ou responsáveis poderão efetuar a inscrição diretamente na unidade de interesse, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.

O sorteio, segundo a organização, será realizado após o encerramento do prazo de inscrições e seguirá critérios estabelecidos em edital.

