Engenheiro químico revela mistura caseira com água, sabão e vinagre para desengordurar o box do banheiro

Receita simples e barata promete manter o vidro do box do banheiro limpo por muito mais tempo

Ruan Monyel - 30 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Entre os elementos mais comuns nos banheiros modernos, o box de vidro se tornou praticamente indispensável. Ele ajuda a conter a água durante o banho, dá mais privacidade e até valoriza a estética do ambiente.

Mas quem convive com ele sabe: manter o box limpo é um desafio constante.

O problema está no acúmulo de resíduos que vão se depositando dia após dia. Além dos respingos de sabonete, shampoo e condicionador, há a gordura natural liberada pelo corpo durante o banho.

Essa combinação forma uma película oleosa que deixa o vidro engordurado, opaco e, muitas vezes, difícil de limpar.

Com o tempo, a sujeira se acumula a ponto de exigir produtos caros e abrasivos.

Porém, segundo o engenheiro químico Diego, existe um método muito mais simples, barato e eficaz para devolver o brilho ao box do banheiro: uma mistura caseira feita apenas com água, sabão e vinagre.

Engenheiro químico revela mistura caseira com água, sabão e vinagre para desengordurar o box do banheiro

De acordo com o especialista, basta misturar 500 ml de água com uma colher de detergente. Com essa solução, você já consegue esfregar o vidro do box e remover a maior parte da gordura.

Em seguida, deve-se aplicar vinagre branco, que potencializa a limpeza e ajuda a eliminar resíduos mais resistentes.

O segredo está na ação conjunta dos ingredientes. O detergente age como desengordurante, quebrando as partículas de óleo e sujeira, enquanto o vinagre tem efeito antisséptico, ajuda a neutralizar odores e ainda cria uma película que dificulta o acúmulo de novas manchas.

Segundo o especialista, o vinagre altera o pH da superfície do vidro, criando um ambiente menos propício para a fixação da gordura.

Assim, o box não só fica limpo imediatamente após a aplicação, como também permanece em bom estado por muito mais tempo.

“A reação é simples: o detergente dissolve a gordura e o vinagre finaliza criando uma barreira. O resultado é um vidro mais brilhante, sem manchas e que demora a acumular sujeira novamente”, explica o engenheiro químico.

O método caseiro é econômico, rápido e pode ser feito com ingredientes que quase todo mundo já tem em casa.

Mais do que uma limpeza imediata, a mistura ajuda a manter o box limpo por dias, sem necessidade de reaplicações constantes.

No fim, essa é a prova de que soluções simples, quando bem explicadas pela ciência, podem ser tão ou até mais eficazes do que produtos caros e industrializados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!