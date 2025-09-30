Os motivos que estão fazendo os motoristas de aplicativo desistirem da Uber em Anápolis

Principal motivo, segundo relatos dos próprios condutores, é a maior rentabilidade oferecida pela 99

Danilo Boaventura - 30 de setembro de 2025

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

O aparente fracasso do teste da Uber em Anápolis pode ser um sintoma de um problema maior que a empresa enfrenta na cidade: a crescente preferência dos motoristas pela concorrente 99. Nos bastidores, a migração de profissionais para a outra plataforma é evidente e tem se intensificado nos últimos meses.

O principal motivo, segundo relatos dos próprios condutores, é a maior rentabilidade oferecida pela 99, que garante ganhos mais justos e taxas consideradas mais atrativas.

Essa equação não beneficia apenas os motoristas. Para os passageiros, a 99 também tem se mostrado uma opção mais vantajosa, com preços frequentemente mais baixos em comparação aos da Uber.

Esse cenário cria um ciclo favorável à concorrente: com mais motoristas disponíveis, o tempo de espera diminui e a qualidade do serviço aumenta, atraindo mais usuários e, consequentemente, mais profissionais.

Enquanto isso, a Uber parece perder espaço, enfrentando uma debandada que certeza compromete a competitividade da gigante no mercado local.