Truque na máquina de lavar para dar adeus às roupas com pelos

O tutorial tem conquistado espaço justamente pela eficácia e pela praticidade que oferece com um item que todo mundo tem em casa

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quem convive com pets ou roupas escuras sabe o quanto os pelos podem ser uma pedra no sapato das pessoas após a lavagem.

Muitas vezes, mesmo depois de um ciclo completo, as nossas peças saem cheias de fiapos, pelos, exigindo retrabalho de limpeza. E um truque viralizou nas redes sociais e chamou a atenção por oferecer uma solução prática e eficiente.

A dica dos seguidores é adicionar lenços umedecidos dentro da máquina de lavar e colocar para lavar tudo junto com as peças de roupas.

Durante o processo, os lenços funcionam como um “ímã”, atraindo fios e pelos que ficariam presos nos tecidos. O resultado é visível já no primeiro uso, com roupas mais limpas e sem necessidade de esforço extra.

O truque caseiro se popularizou nas redes sociais por sua praticidade e virou o queridinho dos internautas. Diferente de escovas adesivas e produtos específicos, os lenços são itens acessíveis, encontrados facilmente em qualquer mercado ou farmácia.

Além disso, não prejudicam o funcionamento da máquina, já que permanecem intactos durante a lavagem.

Na internet, o tutorial recomenda usar de dois a três lenços por ciclo, dependendo da quantidade de roupas. É importante não substituir o produto por papel toalha ou lenços de papel, que se desfazem com a água e podem causar entupimentos.

