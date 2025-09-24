Máquinas de lavar estão deixando roupas manchadas de óleo e técnico mostra como resolver

Quando a rotina vira dor de cabeça por um detalhe que muita gente acaba ignorando

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicassparavoceaqui)

Lavar roupas deveria ser sinônimo de praticidade e higiene, não é mesmo? Só que o que se deve fazer quando, ao invés de limpas, elas saem da lavadora com manchas de óleo?

Essa situação, cada vez mais comum em máquinas mais antigas ou mal conservadas. Muitas pessoas relatam que as roupas estão saindo da máquina com marcas amareladas ou pretas, geralmente oleosas ao toque.

O problema pode afetar peças claras, lençóis, toalhas e até roupas novas. Essas manchas são difíceis de remover e, em alguns casos, permanentes.

Um tutorial no Youtube viralizou nas redes sociais e trouxe a solução para um problema que muitas vezes não estamos preparados para resolver.

O vídeo explica que o problema pode ser de vedação interna desgastada da máquina no kit mecanismo, pois o selo do eixo central pode ter se rompido, permitindo que o óleo lubrificante interno da peça central vaze e atinja as roupas.

Retentor da peça de agitação com defeito. Ele explica que essa peça impede que a graxa do sistema interno entre em contato com o tambor.

E quando ela quebra, o caminho fica livre para o vazamento. Basta fazer a troca do kit mecanismo e verificar as vedações.

Confira o vídeo completo do tutorial:

