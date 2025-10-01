Conheça a árvore da chuva, considerada a maior do país e capaz de fazer quase 1 km de sombra

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

(Foto: Charles de Moura/PMSJC)

Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma árvore centenária chama a atenção tanto pela imponência quanto pela história.

Conhecida como “Chorona” ou Árvore-da-Chuva, ela é considerada a maior em área urbana do Brasil e se tornou um dos símbolos ambientais da cidade.

O exemplar da espécie Samanea saman mede 14 metros de altura e tem copa de 40 metros de diâmetro, o que garante sombra que pode chegar a quase 1 km².

Tombada como patrimônio ambiental, é protegida por lei municipal e figura como atração no Parque da Cidade. Desde 2017, aparece no RankBrasil como a maior da espécie registrada no país.

O apelido “Chorona” surgiu do fenômeno que ocorre durante a floração, quando pequenas gotículas são liberadas e criam a sensação de chuva mesmo em dias de seca.

Além do valor histórico, a árvore é vista como ponto de encontro e contemplação.

O município também abriga outro monumento natural, um jequitibá-rosa com mais de 500 anos. Com 27 metros de altura e copa de 30 metros de diâmetro, o exemplar sobreviveu a um incêndio em 2017 e hoje é considerado símbolo da preservação ambiental em São José dos Campos.

